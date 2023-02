De Laurentiis: «la strategia del Napoli è mantenere bassi i costi e investire nei giovani»

Alla Bild: «Lo scudetto sarebbe il giusto culmine di un decennio straordinario. Per la città significherebbe prestigio, buoni affari e prosperità. E un riscatto»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervistato alla Bild in vista della prossima sfida di Champions contro l’Eintracht inizia con l’illustrare i successi della sua presidenza e descrivendo l’attuale stagione del Napoli come “un’epopea colossale! che potrebbe concludersi con il primo scudetto italiano dai tempi di Maradona”

Conscio dell’importanza di questo, possibile, scudetto per il Napoli, De Laurentiis spiega quali sono secondo lui i motivi che hanno portato a questa incredibile stagione “In estate abbiamo avuto il coraggio e la lungimiranza di ringiovanire la nostra squadra e rafforzarla con talenti di altissimo livello. E il nostro allenatore Luciano Spalletti sa perfettamente come apprezzare questi giovani giocatori e farci giocare in modo spettacolare e vincente”

Imprevidente ha ben chiaro che vincere lo scudetto “sarebbe il giusto culmine di un decennio straordinario. Per la città significherebbe prestigio, buoni affari e prosperità. E un riscatto”

De Laurentiis bolgia l’occasione più volte di sottolineare come i risultati del suo Napoli siano sorprendenti, soprattuto considerando che il club non si avvale di fondi stranieri e che molte squadre che lo fanno, hanno ottenuto risultati minori: “la nostra strategia è mantenere bassi i costi e investire nei giovani giocatori”

Conscio della forza del Napoli, ma sempre con i piedi per terra De Laurentiis non si sbilancia quando la Bild parla di vittoria della Champions

“Abbiamo una squadra forte, ma le migliori squadre d’Europa e del mondo sono in Champions League. Credo che il Napoli possa vincere la Champions League, proprio come i bookmaker, che ci vedono però anche come il quarto o quinto candidato più probabile. Certamente alcune squadre sono più forti. Vedremo”.

