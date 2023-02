«Rocchi sta facendo un grande lavoro con tanti giovani, ma oggi sono stati fatti due passi indietro. Ho preferito parlare io perché c’è rabbia».

Atalanta, Marino: «Ingiusta l’espulsione di Maehle, rivediamo i fantasmi dell’anno scorso»

Il Sassuolo ha battuto l’Atalanta 1-0, ma la partita serale del sabato è stata pesantemente segnata dall’espulsione di Maehle alla mezzora di gioco. Un episodio duramente contestato dall’Atalanta nel post partita.

Al 28’, su situazione di vantaggio, Maehle fallisce un aggancio che avrebbe potuto lanciarlo in porta e, nel tentativo di recuperare, prima tocca il pallone e poi entra in maniera scomposta su Berardi. L’arbitro dà cartellino giallo, ma il Var lo richiama e Marcenaro estrae il rosso.

Al termine della partita, l’allenatore dell’Atalanta, Gasperini, è andato via infuriato e, ai microfoni delle tv, si è presentato il direttore generale del club, Umberto Marino. A Dazn, Marino ha dichiarato:

«Non è più calcio se interveniamo al video e rivediamo gli episodi più volte. Il calcio è tackle. Abbiamo rivisto i fantasmi della stagione 2021-22, dove per 12-13 episodi errati ci siamo giocati l’Europa. Poi scatta il nervosismo e succede quel che è successo. La gestione della partita di oggi non è stata la stessa della gara di andata, dove c’è stato un alto minutaggio. Oggi è stata spezzettata, con troppi gialli, poi il Var per l’intervento di Maehle mi sembra eccessivo. Il girone d’andata è andato bene come metro di giudizio, si gioca di più, ma oggi facciamo due passi indietro».

Marino ha commentato la rabbia di Gasperini.

«Abbiamo preferito che parlasse la società, perché in questi momenti scatta rabbia e nervosismo. Vorremmo evitare che si ripetesse quanto successo l’anno scorso».

Su Rocchi:

«Penso che Rocchi stia facendo un grande lavoro con tanti giovani. Ci sta l’errore e la giornata negativa, l’importante è che non ci sia continuità. Il girone d’andata è la testimonianza del lavoro di Rocchi, nel far cambiare il metro di giudizio. Il calcio è dinamicità, se togliamo i contatti e la fisicità intrinseca del gioco perdiamo tanto, rispetto ad altri campionati. Behrami ha giocato tanto in nazionale e all’estero, sa cosa vuol dire giocare in campo internazionale. Nel girone d’andata abbiamo avuto un metro europeo e va bene così. Ci sono giocatori che non hanno le qualità tecniche da fuoriclasse ma hanno capacità fisiche che sono utili nel gioco del calcio».

Marino ha parlato anche a Sky Sport. Sull’assenza di Gasperini davanti alle telecamere:

«In questo momento non c’è un clima di grande serenità. Oggi sono comparsi i fantasmi dello scorso anno, quando nel girone di ritorno ci sono stati 12/13 episodi che hanno condizionato la nostra corsa per l’Europa. La partita di oggi è nata in salita, con un fallo su Maehle lanciato verso la porta. Abbiamo fatto un girone d’andata in crescita a livello arbitrale, valorizzando il calcio e il tackle. Oggi son stati fatti due passi indietro, con l’espulsione che già avete commentato. In generale la partita, con tanti gialli senza senso».

Nel finale di partita, è stato espulso anche Muriel, con rosso diretto. Secondo la ricostruzione di Dazn, il colombiano ha detto all’arbitro: «Sei scarso».

