Al Bayern è scontro per il potere fra Neuer e Nagelsmann (SportBild)

“A Neuer non è passato inosservato che l’allenatore si sia aperto a Joshua Kimmich. È il braccio teso di Nagelsmann in campo e in spogliatoio”

Il quotidiano sportivo tedesco scava nella nota vicenda che riguarda il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer e tira in ballo l’allenatore Nagelsmann. Le sue dichiarazioni, come già sapeva lo stesso, non sono passate inosservate e hanno presto ricevuto risposta sia dai dirigenti del club di Bundesliga, sia da altri personaggi illustri come Lothar Matthäus.

Ma secondo la Bild, dietro le dichiarazioni di Neuer ci sarebbero motivazioni più profonde che rivelano e rendono palese il rapporto conflittuale con l’attuale allenatore del Bayern, Julian Nagelsmann.

“Julian Nagelsmann è rimasto straordinariamente silenzioso sulla domanda del capitano nella partita di Wolfsburg. L’allenatore lo sa: gli attacchi di Neuer erano rivolti principalmente a lui. Gli attacchi di Neuer sono il culmine di una lotta per il potere che è diventata sempre più acuta all’interno da quando Nagelsmann è entrato in carica.”

Il licenziamento di Tapalovic, con l’accusa di essere una spia è solo l’ultima goccia di un vaso che via via si è riempito fino all’orlo. Una battaglia per il “potere” all’interno del club, così definisce la vicenda Sport Bild.

“Neuer ha deliberatamente aggirato il club e rilasciato un’intervista affinché tutti conoscessero le sue parole saperlo. Quando il suo confidente e testimone Tapalovic è stato buttato fuori, il suo cuore è stato “strappato” quando era già molto abbattuto per essersi rotto la tibia e il perone.”

Andando più in profondità, l’astio fra i due arriva da molto lontano:

“Anche perché Nagelsmann ha visto in modo critico l’allenatore dei portieri Tapalovic fin dall’inizio, poiché sospettava che fosse una talpa e pensava che fosse vicino al suo predecessore Hansi Flick. A Neuer non è passato inosservato il fatto che l’allenatore si sia aperto a un altro giocatore. In effetti, Joshua Kimmich è il braccio teso di Nagelsmann in campo e in spogliatoio quando si tratta di leadership di squadra e orientamento tattico. Non il vero capitano Neuer. Lo stretto rapporto è andato così lontano che Nagelsmann ha fatto una breve visita a Kimmich nel tempo libero durante il Natale 2021 durante le sue vacanze in Austria. Questo è diventato rapidamente noto all’interno del team. Questa sfacciata vicinanza a Kimmich ha causato risentimenti e discussioni.”

L’acquisto di Sommer, portiere di grande carisma, è stato percepito come un’ulteriore conferma di perdita del potere da parte di Neuer, mentre a sostituire Tapalovic è arrivato il fidato (di Nagelsmann) Michaelrechner dall’Hoffenheim.

