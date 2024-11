Allegri esonerato. La Juventus: “Comportamenti non compatibili con i valori della Juventus”

Il comunicato della Juve sull’esonero di Massimiliano Allegri da allenatore della prima squadra. Sky: “Al suo posto Montero”

La Juventus ha esonerato Massimiliano Allegri. Il comunicato del club:

“La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta.

Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia.

La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri”.

Sky: «Sarà Montero a sedere in panchine per le ultime due di campionato»

Le parole di Giovanni Guardalà, inviato di Sky Sport alla Continassa:

«La cronaca: sarà Montero a sedere sulla panchina della Juventus. La notizia più importante è l’esonero. Era nell’aria, per tutto quello che accaduto all’Olimpico. Non c’erano possibilità di proseguire in maniera serena queste ultime due giornate. Ormai Juve certa di aver raggiunto gli obiettivi».

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Juventus ha appena comunicato a Massimiliano Allegri l’esonero. Anche Tuttosport conferma l’esonero:

“Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. La dirigenza bianconera ha deciso per l’esonero del tecnico in seguito ai controversi episodi in finale di Coppa Italia. Si conclude dunque il secondo mandato dell’allenatore toscano, dopo una gestione complessiva di 8 anni”.

Giovanni Guardalà su Sky:

«Allegri esonerato con effetto immediato. Non siederà sulla panchina della Juventus per le prossime due partite di campionato. Non si sa ancora se ci sarà Montero o qualcun altro».

