Salihamidzic: «È difficile da immaginare che il Bayern spenda 70 milioni per Cancelo»

Il direttore sportivo dei bavaresi: «se tutte le parti vogliono trovare una soluzione, possiamo farcela». E prosegue la polemica con Neuer

Le dichiarazioni di Neuer rilasciate al The Athletic hanno smosso le acque in casa Bayern Monaco. Prima Oliver Khan ha risposto al portiere infortunato mostrando la sua delusione per l’intervento inopportuno di Neuer, della serie “i panni sporchi si lavano in casa”.

Un mantra che però la stessa società non sembra aver rispettato. Infatti Salihamidzic è ritornato su quelle dichiarazioni puntando il dito direttamente con Neur.

Kicker riporta la delusione del direttore sportivo nei confronti del capitano della squadra:

«Capisco che Manuel sia coinvolto personalmente. Ma mi sarei aspettato un comportamento diverso da lui, soprattutto come capitano».

Salihamidzic ha precisato che la separazione da Tapalovic, l’allenatore dei portieri, «è stata una decisione umana difficile che non ha niente a che fare con Manuel. Manuel ha messo i suoi interessi personali al di sopra degli interessi del club».

La sensazione è che Neuer possa subire delle conseguenze per via delle critiche che ha rivolto alla dirigenza, lo stesso ds ha dichiarato: «Se ci saranno conseguenze, parleremo prima con lo stesso Manuel».

SkySportUk invece ha diffuso le parole di Salihamidzic in merito al prestito di Cancelo. I bavaresi hanno un diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro per trattenere il laterale portoghese, una cifra che sarebbe fuori budget per i tedeschi:

«Abbiamo chiarito a Joao che questa cifra è difficile da immaginare per noi, ma se tutte le parti vogliono trovare una soluzione, possiamo farcela. La cosa più importante però è che si senta a suo agio a Monaco».

Si era parlato di una rottura con Guardiola, motivo per cui si è deciso il trasferimento nei giorni finali del mercato. Il tecnico del City ha però smentito e non escluso il ritorno del portoghese a Manchester:

«Ora è lì, vedremo cosa succederà al termine dell’annata. Ogni stagione succede lo stesso: alla fine parleremo con molti giocatori, ma non so cosa accadrà con Joao. Né io né nessuno, ora il mercato è chiuso, per quattro mesi ci concentriamo su altro».

