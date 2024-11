Allegri convocato in sede alla Continassa. C’è anche Giuntoli (Sky)

L’indiscrezione di Momblano: «Sarebbe stato trovato l’accordo. Sarebbe intervenuto anche Andrea Agnelli per far ragionare le parti».

Massimiliano Allegri convocato alla Continassa, sede della Juventus. Ci sarebbe anche Giuntoli nella sede del club. Lo conferma Sky Sport.

ULTIM’ORA JUVENTUS

Convocato in sede Massimiliano #Allegri

— skysport (@SkySport) May 17, 2024

Il giornalista Luca Momblano aggiunge anche alcune indiscrezioni circa le ultime notizie sulla situazione di Allegri:

«Sarebbe stato trovato l’accordo per l’uscita di Allegri. Il passo con Tuttosport sarebbe stato chiaramente messo nella parte dell’accordo. Ci sarebbe stato anche l’intervento di Andrea Agnelli per far ragionare le parti e richiamarli alle responsabilità».

Il comunicato della rescissione anticipata del contratto di Allegri arriverà tra oggi e i prossimi giorni (Sky)

Sono ore convulse alla Continassa. Il destino di Max sembra segnato dopo gli episodi successivi alla finale di Coppa Italia. Al momento è arrivata la pace tra l’attuale allenatore della Juventus e il direttore di Tuttosport Guido Vaciago.

Non si può dire la stessa tra l’allenatore e il club. Infatti, secondo quanto riferito a Sky da Giovanni Guardalà, inviato alla Continassa, il comunicato la rescissione anticipata del contratto di Allegri arriverà tra oggi o nei prossimi giorni. Dalla società non ci saranno ripensamenti.

«Dovrebbe esser Montero a guidare la squadra in caso di esonero di Allegri. Monterò ha ancora un turno di squalificai da scontare. Quindi l’U19 giocherà domani a Frosinone. Se sarà Montero verrà annunciato dopo la partita, in modo da scontare la squalifica e guidare la Juve in queste ultime due partite. Anche nei recenti esoneri/dimissioni, si prese un allenatore per le ultime due partite», la conclusione di Guardalà.

