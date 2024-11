Napoli, dovrebbe giocare Raspadori dal primo minuto. A centrocampo c’è Cajuste (Sky)

Ugolini: «Incertezza sul Napoli. Le parole di ieri del presidente non hanno chiarito nemmeno la situazione sul rinnovo di Kvara»

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, riporta le ultime novità sul Napoli. Questa sera alle ore 20:45 la sfida con la Fiorentina al Franchi.

Sul Napoli c’è incertezza

Le parole di Massimo Ugolini prima di Fiorentina-Napoli:

«Sul Napoli c’è incertezza. Incertezza sull’Europa e sulle residue possibilità di accedere alla Conference League. Incertezza anche sul futuro della panchina azzurra. Probabilmente il favorito è Gasperini, poi Conte, Italiano e Pioli. Si lavora per la panchina del Napoli e sul mercato. Le parole del presidente De Laurentiis non hanno chiarito nemmeno la situazione sul rinnovo di Kvara. Molto probabilmente verrà venduto Osimhen, assente oggi. Dovrebbe giocare Raspadori dal primo minuto con la speranza di brindare con un gol la nascita della figlia. Il Napoli, per salvare la stagione, vuole mantenere la posizione in Europa per il 15esimo anno consecutivo. In attacco anche Politano e Kvara, Cajuste a centrocampo, indisponibile Zielinski».

A completare il centrocampo Lobotka e Anguissa. Davanti a Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera.

Oggi nuovi contatti con Gasperini. Resiste la candidatura di Conte (Sky)

Per la panchina nuovi contatti con Gasperini, De Laurentiis sembra intenzionato ad aspettare l’attuale allenatore dell’Atalanta. È forte anche la candidatura di Conte. Pioli e Italiano le altre soluzioni

Twitta così Gianluca di Marzio in serata sulla panchina del Napoli . Il presidente De Laurentiis è ancora in cerca della soluzione migliore per rilanciare il club nella prossima stagione. Di sicuro non valuta la permanenza di Francesco Calzona che lascerà la panchina e sembra che oggi vi siano stati nuovi contatti col tecnico dell’Atalanta.

Nella giornata di oggi, giovedì 16 maggio, ci sono stati nuovi contatti con Gian Piero Gasperini, attuale allenatore dell’Atalanta. Per il momento, Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato ad aspettare l’allenatore dei bergamaschi. Allo stesso tempo, però, resiste la candidatura di Antonio Conte.

Ma Gasperini aspetta la decisione definitiva del presidente del Napoli per confrontatosi col in suo attuale club. Gian Piero Gasperini sembra essere, al momento, un gradino avanti a tutti nelle preferenze di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna (futuro ds del Napoli). Il presidente del Napoli sembra infatti intenzionato ad aspettare la l’attuale allenatore dell’Atalanta e, solamente dopo, decidere su chi puntare. Gasperini avrà un confronto con il suo attuale club e dovrà decidere se rimanere o cambiare. I problemi legati all’eventuale arrivo di Conte sono noti, dal suo alto ingaggio fino alle pretese di mercato. Resistono anche le candidature di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, soluzioni molto gradite al presidente del Napoli.

ilnapolista © riproduzione riservata