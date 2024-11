Xavi ai suoi: «Esonero? Io non so niente». L’allenatore vuole incontrare Laporta (As)

L’entourage di Xavi assicura che l’allenatore è “molto tranquillo”, ma anche “sorpreso”. “Aspetta di incontrare Laporta per mettere i puntini sulle i”

Anche a Barcellona è un caos senza fine. Oggi Xavi sembrava sull’orlo dell’esonero dopo aver scelto di rimanere sulla panchina del club e non lasciare a fine stagione, come già aveva detto a metà stagione. La decisione dell’esonerò l’avrebbe presa il presidente Laporta in persona a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore nel corso dell’ultima conferenza stampa.

Sorpreso dalle notizie del suo esonero

Secondo As però, l’allenatore fino a questa mattina era del tutto estraneo alle ultime indiscrezione. Ha saputo della decisione di Laporta solo dai media.

“«Io non so nulla». Così si è espresso chiaramente Xavi Hernández appena arrivato nel centro sportivo di Barcellona dopo la vittoria ad Almería (0-2), quando negli spogliatoi gli è stato chiesto delle voci su un suo imminente esonero. In effetti, l’allenatore ha espresso assoluto sconcerto, dal momento che l’unico contatto che ha avuto con Joan Laporta nelle ultime ore è stato un messaggio del presidente che si congratulava con lui per la vittoria. La sua intenzione ora è di incontrare questo venerdì il presidente per chiarire la sua situazione“.

Scrive ancora Marca:

“L’entourage di Xavi assicura che l’allenatore è “molto tranquillo”, ma anche “sorpreso” dagli ultimi avvenimenti. Xavi sta ancora aspettando di contattare Laporta per mettere i puntini sulle i . È disposto a chiarire tutto il necessario, anche se ammette di essere deluso dal modo in cui si sono svolti i fatti”.

Xavi rischia l’esonero per aver detto la verità sulla situazione economica del Barcellona

Durante la conferenza stampa prima del match contro l’Almeria, il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato della disastrosa situazione economica del club e che sarebbe difficile, per questo, competere a grandi livelli. A quanto pare, il presidente Joan Laporta non ha gradito le sue dichiarazioni e sta pensando di esonerare l’allenatore.

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo:

Laporta sta seriamente considerando l’esonero di Xavi Hernández, nonostante la conferenza del 25 aprile per confermare la sua permanenza fino al 2025. Questa è però una decisione che coinvolge anche l’area tecnica: il ds Deco è in viaggio a Porto per motivi personali, fino al suo rientro non sarà presa alcuna decisione.

Anche il giornalista di Rac1 Jordi Basté conferma che, salvo un colpo di scena, Xavi dovrebbe essere esonerato a causa delle sue dichiarazioni. Per il sostituto in panchina si punterebbe a Rafa Márquez, attuale tecnico del Barça B.

ilnapolista © riproduzione riservata