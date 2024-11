Demme all’Hertha Berlino da svincolato. Visite mediche già completate

Lo conferma anche Sky Sport De: “Il club aveva già avviato trattative con il 32enne l’estate scorsa”. Il Napoli lo ha pagato sei mesi per non giocare

Diego Demme si trasferirà all’Hertha Berlino. La notizia confermata anche da Sky Sport De. Il centrocampista del Napoli è fuori rosa da sei mesi, non ha giocato in Champions e non gioca in Serie A dal 28 gennaio. Già l’estate scorsa doveva trasferirsi ma l’accordo non è stato trovato. Dalla prossima stagione, Demme sarà un giocatore dell’Hertha Berlino, ha completato anche le visite mediche.

Diego Demme all’Hertha Berlino

Scrive la redazione tedesca di Sky Sport:

“Diego Demme si trasferirà in estate all’Hertha Berlino a parametro zero. I berlinesi avevano già avviato trattative con il 32enne l’estate scorsa. Ora il passaggio dall’SSC Napoli all’Hertha dovrebbe finalmente funzionare. La visita medica è già stata completata”.

Il Napoli lo pagherà sei mesi per non giocare (2 febbraio)

Il Napoli ha ufficializzato le sue liste di Serie A e Champions dopo la sessione di mercato di gennaio. Tra i grandi esclusi c’è Zielinski per la Champions, ma soprattuto Demme, che non figura in nessuna delle due liste. Il centrocampista azzurro in pratica continuerà a prendere lo stipendio fino alla scadenza del suo contratto il 30 giugno 2024, senza mai mettere piede in campo. Demme prende dal Napoli 2,5 milioni a stagione (fonte Dazn), il che significa che si metterà in tasca circa 1,25 milioni per stare a riposo. Una soluzione che però non lo agevolerà a cercare una nuova destinazione in estate.

Il Corriere del Mezzogiorno ne aveva scritto “Per Demme il futuro è l’esclusione dal campo, con gli allenamenti senza partite fino a fine campionato poiché sarà estromesso anche dalla lista serie A. Entro mezzanotte va consegnata la lista Champions, stavolta le decisioni dovrebbero essere molto significative”.

