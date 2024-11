Luca Gotti: «Dorgu? Potrebbe fare come Bale, il Napoli lo trattava come terzino e fece tre gol all’Inter»

Il tecnico del Lecce in conferenza ha parlato di Dorgu: «Cominciano a chiamarmi persone importanti del mondo calcistico per sapere cosa penso e cosa vedo di lui»

Per affrontare una partita di Serie A non c’è bisogno di stimoli ulteriori. Abbiamo un lavoro bellissimo e lo svolgiamo a uno dei livelli più alti al mondo. E’ questo lo stimolo, non bisogna cercarlo di giornata in giornata. E’ una questione di mentalità, dobbiamo far bene con Napoli e Atalanta”.

ATALANTA. “Ha creato qualcosa di nuovo nel calcio italiano soprattutto dal punto di vista della mentalità. Gasperini ha portato ricchezza, già 15 anni fa aveva questo imprinting tattico con l’aspetto importante della mentalità di gioco in primis. Impone al suo avversario una partita quasi uomo a uomo. Quando allenava piccole squadre le avversarie grandi riuscivano ad ovviare a questa situazione con la superiorità dei singoli. Poi è cresciuta la qualità della sua rosa, nessuno può affrontare l’Atalanta come affronta le altre, e non è un caso che arrivino imprese come Anfield. Ha aperto un solco sul quale si sono immessi tecnici come Juric, Tudor o Palladino. Ci sono 6-7 gare in cui in Serie A giochi con una certa intensità, ecco perché dico che Gasperini ha portato ricchezza”.

GALLO. “Non so se ha prospettive di Nazionale, è il lavoro di Spalletti. Quel che posso dire, e vale anche per Gendrey. Si sono evoluti notevolmente, è stata un’annata di trasformazione e credo abbiano ancora ottimi margini di miglioramento”.

ATTACCO. “Direi di sì, Piccoli può ritrovare il posto in attacco. Ma al di là dei singoli che possono tornare quelli di due settimane fa l’avversario ci impone comunque di proporre qualcosa di differente”.

BERISHA E PIEROTTI. “Hanno la possibilità di partire dall’inizio sì. Ci ho messo qualche giorno per sbollire dopo il ko con l’Udinese, ancora non mi è scesa. Non ho visto una squadra che si sente in vacanza”.

DORGU. “E’ un ragazzo molto giovane che ti dà disponibilità per giocare a calcio. Ha piacere a giocare dentro al campo, ha delle grosse qualità fisiche, tecniche. Cominciano a chiamarmi persone importanti del mondo calcistico per sapere cosa penso e cosa vedo di lui. Non so dare una certezza. Qualche anno fa al Napoli Mazzarri cercava un quinto di sinistra per il 3-5-2. Avevo visto nelle Nazionali giovanili un quinto perfetto. Parlavo con l’uomo mercato del Napoli e gli consigliai Bale. Comincia a vederlo e gli piace, va a parlare col Tottenham che era nell’ottica di darlo. Pochi giorni e fa tripletta contro l’Inter, diventa attaccante e incedibile. Poteva fare il terzino, ma aveva i gol addosso. Può succedere questo anche con Dorgu, bisogna leggere il suo percorso”.

PROGETTO LECCE. “La mia idea del Lecce visto da fuori è quella che mi ha portato ad allenare qui. Ho rifiutato delle offerte in precedenza perché volevo arrivare in una società con un certo tipo di visione. A fine campionato ci sarà da ragionare insieme per come ragionare il prosieguo”.

AVVERSARIO E TURNOVER. “Sì, possono venire qui con qualche alternativa ma parliamo di una squadra con una rosa ampia di almeno 18 titolari. E’ chiaro che arrivano prima di una finale europea storica, ma credo che chi giocherà contro di noi non credo debba essere considerato una riserva”.

