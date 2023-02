Matthäus attacca Neuer: «Si è infortunato sciando e ora attacca il Bayern?»

«Non può più essere il capitano. Ero il suo più grande tifoso ma ha sbagliato due volte: prima l’incidente sugli sci e poi l’intervista»

Continua la guerra tra Neuer e il Bayern Monaco. Questa volta ad intervenire in favore dei bavaresi è l’ex Matthäus che critica ferocemente il numero 1 della Nazionale tedesca. Queste le parole di Matthaus a Sky Sports su Manuel Neuer:

«Manuel Neuer non è più accettabile come capitano del Bayern. Si è infortunato sciando senza cautela e ora attacca il club. Non ha detto qualche settimana fa che nessuno era al di sopra del club? È un’icona del calcio mondiale, uno dei più grandi giocatori che ha giocato per il Bayern e la Germania. Ero il più grande tifoso che si potesse immaginare di lui, ma la colpa è sua: l’incidente sugli sci e l’intervista».

Il portiere tedesco è in una guerra aperta con la sua squadra dopo l’addio del preparatore dei portieri Tapalovic, reo di riportare le parole di Nagelsmann a Neuer. L’esclusione di Tapalovic ha aperto una voragine profonda tra Neuer e il suo club e le sue recenti dichiarazioni hanno infastidito non poco Oliver Kahn. Ecco cosa ha detto Neuer in una recente intervista:

«Quell’attacco mi ha colpito molto duramente. Mi è stato detto dai dirigenti del club. È venuto fuori dal nulla. Anche per Toni. Non l’ho capito affatto. Mi ha davvero buttato giù. Toni è sempre stato un giocatore di squadra con noi, tutti la vedevano così. Non ha lavorato per me per undici anni e mezzo, ma per tutto il gruppo dei portieri, per lo staff tecnico e per la società. Siamo sempre riusciti a separare lavoro e vita privata. Capisco che possa sembrare che io non sia obiettivo o non credibile. Mi sentivo come se il mio cuore fosse stato strappato via. È stata la cosa più brutale che abbia mai vissuto nella mia carriera. Non c’era motivo che potessi comprendere. Sono state dette cose con cui non sono d’accordo».

