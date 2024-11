La Juventus ha comunicato l’esonero ad Allegri “con effetto immediato” (CorSport)

In queste ore vertice alla Continassa con l’allenatore, c’è anche Giuntoli. Il club ha comunicato l’esonero

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Juventus ha appena comunicato a Massimiliano Allegri l’esonero.

Anche Tuttosport conferma l’esonero di Allegri:

“Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. La dirigenza bianconera ha deciso per l’esonero del tecnico in seguito ai controversi episodi in finale di Coppa Italia. Si conclude dunque il secondo mandato dell’allenatore toscano, dopo una gestione complessiva di 8 anni“.

Giovanni Guardalà su Sky:

«Allegri esonerato con effetto immediato. Non siederà sulla panchina della Juventus per le prossime due partite di campionato. Non si sa ancora se ci sarà Montero o qualcun altro».

Questa mattina Momblano: «I legali di Allegri e la Juventus hanno trovato un accordo per la sua uscita»

Il giornalista Luca Momblano, in una diretta su Twitch, ha dato un annuncio per quanto riguarda la situazione tra la Juventus e Massimiliano Allegri, che sembra vicino all’esonero. Nonostante la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione in Champions, infatti, il tecnico è stato messo a rischio per la prossima stagione.

Allegri è arrivato questa mattina alla Continassa per dirigere l’allenamento dei bianconeri in vista del match contro il Bologna di campionato. Il giornalista ha dichiarato:

«Mi arriva la notizia che i legali di Allegri e quelli della Juve sarebbero arrivati ad un punto di incontro per la sua uscita. Il vantaggio che ne trarrebbe la Juventus è rilevante; Allegri sa come muoversi e come trovare un altro incarico»

Ieri Caressa a Sky ha parlato della situazione tra la Juve e il tecnico

«Si è verificata l’esplosione emotiva di un uomo che ha trattenuto la pressione per un anno e mezzo. Nel corso di questi mesi, Allegri ha affrontato il cambio di proprietà e l’arrivo di una nuova amministrazione, impegnata a risolvere questioni economiche e legali, impedendole di occuparsi della situazione tecnica della squadra. Nonostante ciò, è riuscito a portare la squadra in Champions alla fine della stagione lo scorso anno da manager, poi sono arrivati i punti di penalizzazione. Quest’anno ha gestito la squadra durante un periodo in cui la Juve ha iniziato bene in campionato, ottenendo punti inaspettati e rimanendo dietro all’Inter. Successivamente, Giuntoli è arrivato e Allegri avrebbe preferito una soluzione diversa, con lui e Manna in qualità di manager. Il tecnico stima molto Manna e ha un ottimo rapporto con lui, apprezza molto il suo lavoro con l’Under 23».

