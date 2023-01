Serie A, Casini sugli scontri tra ultras: «Il Governo valuta l’adozione di misure più stringenti» 

L’incontro al Viminale tra Figc, Lega Serie A, ministro dell’Interno e dello Sport si è concluso: nessuna nuova norma ma un’interpretazione più stringente delle regole attuali

Casini sugli scontri tra ultras: «Il Governo valuta l’adozione di misure più stringenti»

Si è concluso l’incontro al Viminale tra il governo e i vertici del calcio sugli scontri tra ultras della Roma e del Napoli sull’autostrada A1. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha avuto un colloquio con il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della Figc, Gabriele Gravina e quello della Lega Serie A, Lorenzo Casini. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport non sarà introdotta alcuna nuova norma legislativa ma saranno interpretate in modo più stringente le norme già esistenti in merito alle trasferte.

“Nessuna nuova norma legislativa, nessun decreto legge per intenderci, ma un’interpretazione più stringente delle regole attuali, in particolare sul tema delle trasferte”.

Al termine dell’incontro, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa.

«Il ministero dell’Interno sta valutando l’adozione di misure ancora più stringenti di quelle attuali e procedendo con gli accertamenti sui fatti accaduti. Ora sono in corso di valutazione nell’osservatorio di oggi, ci sarà una riunione e poi li valuterà il ministro dell’interno. Come Lega Serie A ringraziamo i ministri Piantedosi e Abodi, tutti i partecipanti compresa la Figc. Il focus? La questione della sicurezza negli stadi e fuori dagli stadi. Sono stati portati dei dati degli ultimi anni dove emerge che il numero degli scontri è diminuito. Questa collaborazione procederà in modo più intenso».

Ora si attende la riunione dell’Osservatorio nazionale per la sicurezza delle manifestazioni sportive che dovrebbe tradurre questa indicazione nei suggerimenti a prefetti e questori, scrive la Gazzetta,

“ma per il prossimo turno di campionato, visti anche i tempi, non ci dovrebbe essere un intervento in corsa per nuovi divieti”.

La rosea aggiunge che, a breve, dovrebbe essere diffuso a breve un comunicato ufficiale sui temi dell’incontro.