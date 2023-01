Lukaku ancora out: infiammazione al ginocchio, non giocherà contro il Parma

Anche Samir Handanovic si ferma. Le condizioni del portiere nerazzurro verranno rivalutate nei prossimi giorni,

Brutte notizie in casa Inter per quanto riguarda le condizioni di Romelu Lukaku. L’attaccante belga – che già non sta attraversando il suo miglior momento in maglia nerazzurra – ha infatti una lieve infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro. Un problema già accusato in occasione della gara contro il Napoli e che lo costringerà a dare forfait per la gara di Coppa Italia in programma domani contro il Parma. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni in vista del campionato: l’obiettivo è recuperarlo per averlo al meglio per la Supercoppa Italiana in programma il 18 gennaio.

Lo scrive Sky Sport:

Brutte notizie in casa Inter. Romelu Lukaku, infatti, ha rimediato una lieve infiammazione ai tendini della zampa d’oca del ginocchio sinistro. Proprio per questo, svolgerà qualche giorno di lavoro individuale e poi verrà valutato per la partita di sabato contro il Verona. Quel che è certo, è che Lukaku salterà la gara di domani, martedì 10 gennaio, contro il Parma in Coppa Italia.

Anche Samir Handanovic si ferma. Le condizioni del portiere nerazzurro verranno rivalutate nei prossimi giorni, lo ha comunicato la società sul proprio sito ufficiale. Di seguito il comunicato su Handanovic

“Samir Handanovic si è sottoposto quest’oggi a esami clinici-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Questa mattina, su Lukaku, la Gazzetta scriveva:

“Questo Lukaku è un problema. Un problema di gestione, che poi diventa fisico e tecnico, che infine tiene dentro anche i ragionamenti sul futuro. C’è un po’ di tutto, nel giorno dopo di una serata triste come quella di Monza. Triste perché ha mostrato al mondo, al mondo Inter soprattutto, un notevole passo indietro di Romelu. Al punto da far scattare nuovamente l’allarme su una condizione fisica lontanissima dal top”.

E ancora:

“Un particolare non sarà sfuggito, a Monza: il belga non è entrato in campo con i compagni della panchina per il riscaldamento. Lo ha fatto quando gli altri erano sul terreno di gioco già da 15 minuti. Il motivo? Il belga era negli spogliatoi a completare le sedute, estremamente laboriose, di massaggi necessari. È evidente che non sia la migliore situazione possibile. E di sicuro la cosa comporta anche dei condizionamenti per Inzaghi, nelle scelte. Lukaku però deve cominciare a dare segnali concreti di crescita. D’altro canto, probabilmente il fatto di entrare a gara in corso neppure lo aiuta. Il motivo è prettamente fisico: Romelu ha bisogno di un riscaldamento molto lungo, per mettere in moto il suo corpo. Quello di Monza del secondo tempo, prima dell’ingresso in campo, è durato meno di dieci minuti”.