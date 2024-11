Gasset: «Pensiamo all’Atalanta da lunedì, tra le quattro semifinaliste è la più forte»

In conferenza: «Ogni anno arrivano nelle prime posizioni. Sono un ottimo esempio di come si lavora. Hanno trovato la giusta alchimia»

Il tecnico dell’Olympique Marsiglia, Jean-Louis Gasset, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani contro l’Atalanta, semifinale d’andata di Europa League. Le parole di Gasset riportate da Tmw.

Gasset: «Da lunedì abbiamo pensato soltanto all’Atalanta»

Le parole di Gasset in conferenza stampa:

«Già da lunedì abbiamo pensato soltanto all’Atalanta. Per quanto riguarda gli infortunati vedremo oggi pomeriggio. Col Benfica non abbiamo giocato al meglio, ma alla fine abbiamo vinto. L’Atalanta tra le quattro semifinaliste è la più forte, dobbiamo dare tutto».

Come vorrebbe affrontare l’Atalanta?

«Anno dopo anno hanno consolidato la loro squadra, ogni anno arrivano nelle prime posizioni. Sono un ottimo esempio di come si lavora. Hanno trovato la giusta alchimia».

L’Atalanta può vincere l’Europa League dopo la vittoria di Liverpool?

«Si diceva che il Liverpool potesse vincere facile, invece l’Atalanta ha vinto 3-0 ad Anfield facendo una gara praticamente perfetta. È stata una gara spettacolare sotto tutti i punti di vista. È sempre in testa alla classifica, ha trovato un gioco ben specifico, ha giocatori di grande qualità, è un club che lavora molto bene, questo è fondamentale».

Domani potete schierare la difesa a quattro?

«Vediamo domani, ci sono giocatori infortunati, domani capiremo meglio».

Tra Gasperini e l’Atalanta c’è grande sintonia (Gazzetta)

Gian Piero Gasperini è uno degli allenatori accostati alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Il tecnico ha lavorato bene in questi ultima anni e gode di una la stima datata e inossidabile del presidente De Laurentiis, umana e professionale. Il profilo di Gasperini piace da diverso tempo a De Laurentiis che proprio molti anni fa stava per metterlo sotto contratto prima della riconferma in extremis di Walter Mazzarri.

Ma non si possono fare i conti senza l’oste, scrive la Gazzetta dello Sport, e l’Atalanta non ha alcuna intenzione di privarsi del suo tecnico, soprattuto dopo il successo contro il Liverpool in Europa League. Le parti non hanno interesse a separarsi.

“perché l’Atalanta non fa per Gasperini quello che ha fatto la Roma, annunciando il rinnovo di De Rossi? Risposta semplice: perché non ne ha bisogno, visto che il tecnico ha già firmato fino al 2025 lo scorso settembre. E perché con una sola frase, giovedì sera, l’a.d. Luca Percassi ha ribadito la posizione del club: «E’ nostra consuetudine dare fiducia a chi lavora bene». E come ha lavorato in questi anni Gasperini, è sotto gli occhi di tutti”.

L’intenzione della società orobica è quella di ripartire con lui. Ci saranno delle cessioni importanti, ma si riprogrammerà con giovani di qualità e quantità come piacciono al Gasp. Inoltre l’Atalanta allungherà il contratto al tecnico.

