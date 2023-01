Monza, l’urlo di Izzo nello spogliatoio: «Forza Napoli!» (VIDEO)

Il video del difensore campano è diventato virale in poco tempo. Felice di aver dato una mano alla squadra di Spalletti, mentre i compagni dicono: «No, questo no»

Un video che è diventato virale, quello che ritrae Armando Izzo, difensore campano del Monza, mentre urla, nello spogliatoio brianzolo dopo il pareggio sull’Inter: «Forza Napoli!». Izzo è felice, ha appena dato una mano al Napoli di Luciano Spalletti a non vedere troppo assottigliato il distacco in classifica dai nerazzurri. I compagni di spogliatoio – si sentono le voci in sottofondo – lo rimproverano bonariamente: «No, questo no».

Izzo è cresciuto nelle giovanili del Napoli, l’urlo gli è venuto dal cuore. Come biasimarlo?

Izzo è finito recentemente in un’inchiesta giudiziaria, di cui ha scritto Il Fatto nei giorni scorsi.

La Dda di Napoli ha chiesto quattro anni e dieci mesi per Armando Izzo, difensore del Monza originario di Scampia. La motivazione della condanna è concorso esterno in associazione camorristica, oltre a due episodi di frode sportiva. Lo riporta Il Fatto Quotidiano. Ieri il pm Maurizio De Marco ha tenuto la sua requisitoria nell’ambito del processo che verte attorno ad alcuni episodi legati al calcio scommesse gestiti dai fratelli Accurso, del clan Vinella Grassi. Gli episodi si riferiscono a quando Izzo militava nell’Avellino, dunque all’inizio della sua carriera calcistica. Il quotidiano scrive che sono state chieste anche altre due condanne a 18 mesi per accuse di frode sportiva contestate a Salvatore Russo e Umberto Accurso.