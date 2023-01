Inter, Il Giornale: Handanovic silurato fa felici i tifosi, ma anche Onana para solo il parabile

Se ci fosse stato il capitano, in porta, sarebbero piovute le critiche. E su Skriniar: avesse sempre giocato così il Psg non lo avrebbe cercato

L’Inter può appigliarsi “all’alibi comodo” dell’errore dell’arbitro Sacchi per giustificare lo scivolone contro il Monza, scrive Il Giornale, ma i numeri impietosi, soprattutto dal punto di vista dei gol incassati dalla squadra, dovrebbero portare Inzaghi ed il suo staff “a una riflessione che va oltre le colpe degli altri”.

Eccoli, i numeri, sciorinati dal quotidiano: l’Inter è, con il Bologna, la squadra che ha finora incassato più gol in trasferta e a salvarla da questa condanna non è servito nemmeno il cambio del portiere.

“Nessuna squadra ha subito in trasferta più gol dell’Inter, siamo già a 20 in 9 partite. Solo il Bologna ha fatto altrettanto male, curiosamente incassandone 6 in una sola volta, proprio contro l’Inter a San Siro, dove invece la

difesa di Inzaghi viaggia a media da grande squadra: 4 gol subìti in 8 partite. Nemmeno il cambio del portiere ha dato i frutti sperati: 10 gol in trasferta li aveva incassati Handanovic (in 4 partite), 10 gol ha incassato Onana (in 5). Il portiere camerunese soddisfa critica e tifosi, contenti per la silurazione del capitano, ma anche lui para solo il parabile, di “punti conquistati” non c’è ricordo (per Handanovic in realtà, sì: come contro il Torino): se Caldirola

salta “sopra” Dumfries, il Monza segna e pareggia. Fosse successo con Handanovic in porta, giù le critiche. Ora è tutto normale, ed è anche giusto che sia così. Il problema è altrove, dove sta a Inzaghi scoprirlo”.

Per Il Giornale si tratta di un problema “di testa e di atteggiamento, di applicazione più che di tattica”, sicuramente non un problema di uomini. Ma anche su quelli qualcosa c’è da dire, a partire da Skriniar.

“Skriniar continua a tenere Marotta e Zhang col fiato sospeso per la questione contrattuale, ma sinceramente sta disputando la stagione più grigia delle sue in nerazzurro. Avesse sempre giocato così, difficilmente sarebbe entrato nelle grazie del PSG”.