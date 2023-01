La strana libertà di Becker: vive nascosto in Germania, e fa l’ologramma in tv per raccontare il tennis

The Times racconta la riabilitazione dell’ex campione: vive in una località segreta alla periferia di Monaco, e commenta gli Aus Open per Eurosport

C’è Boris Becker in televisione. Che non parla della paura di essere ucciso nella prigione di Wandsworth, o di tutte le colte che gli altri detenuti hanno minacciato di farlo. C’è Becker in tv che parla di tennis. Lo fa su Eurosport, “teletrasportato” negli studi di Londra grazie alla realtà virtuale. Anche se in Inghilterra non può più metterci piede: condannato a 30 mesi di reclusione per bancarotta, è stato poi espulso e rispedito in Germania dopo qualche mese di carcere. Non può visitare suo figlio di 12 anni, Amadeus, che vive a Londra con Lilly, la sua seconda ex moglie. Però è in tv, su Eurosport, a commentare due volte al giorno gli Australian Open con il suo co-conduttore Matthias Stach. Il programma si chiama “Matchball Becker” ed è in diretta da uno studio alla periferia di Monaco.

Becker trasmette da una “località segreta”, racconta il Times. E’ riuscito a tenere nascosto il suo nuovo domicilio anche se i tabloid gli sono alle calcagna. Becker ha raccontato che in prigione ha potuto seguire il tennis, aveva la Bbc e l’Itv.

Il Times ha fatto un giro a Leimen, la città natale di Becker, una piccola città industriale nel sud-ovest della Germania, a metà strada tra Stoccarda e Francoforte. Lì, scrive il quotidiano inglese sono ancora tutti per lui. Intanto Becker ha guadagnato 450.000 sterline per un’intervista televisiva appena tornato a casa. E’ protagonista di una docu-serie su Apple TV+, e un libro in attesa. Ha ricevuto più di un’offerta di lavoro dalla federazione nazionale di tennis. Insomma non se la cava male.

“Ti chiedi – scrive il Times – Eurosport ci ha mai pensato due volte ad fare Matchball Becker? C’è una qualche sensazione di merce contaminata?”. “Nemmeno per un minuto l’abbiamo pensato”, dice Scott Young, il capo della produzione che supervisiona Eurosport, “siamo lieti di riaverlo”.

“Il tennis – continua il Times – a quanto pare, è fin troppo ansioso di riabilitare uno dei suoi più grandi campioni. La Germania un po’ meno, e Becker deve capire come fare. Intanto è libero nel suo paese d’origine ma comunque nascosto, incerto su dove stabilirsi nel mondo. È una versione strana, profondamente poco invidiabile, della libertà”.