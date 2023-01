Ferrara: «Solo il Napoli poteva creare grandi difficoltà alla difesa della Juve»

A Dazn: «Sembrava ci fosse una differenza anche a livello fisico con i giocatori della Juventus, la vittoria è stata strameritata»

Ciro Ferrara ha commentato a Dazn subito dopo il fischio finale della sfida tra Napoli e Juve, finita per 5 a 1 per gli azzurri di Spalletti

«Era un test importante per la difesa della Juventus, probabilmente solo il Napoli poteva creare grandi difficoltà alla difesa juventina, ed è stato così. Il Napoli ha fatto il suo gioco, ha continuato ad aumentare il ritmo, soprattutto nel secondo tempo. Sembrava ci fosse una differenza anche a livello fisico con i giocatori della Juventus, la vittoria è stata strameritata. Guardavamo lo schermo con il risultato e fa impressione per la forza della Juventus, perché veniva da 8 risultati utili senza subire gol. Ma questa era una partita molto più importante per la Juve, perché indipendentemente dal risultato, il Napoli aveva un vantaggio, che ora è aumentato, che gli permetteva di fare un passo falso, le altre no. E questa è stata la dimostrazione».