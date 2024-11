La strada alla Champions sembrava spianata, invece il Psg ora annega in un mare di rimpianti (So Foot)

Tutti vedevano da mesi i difetti di questo Psg. Nessuno pensava però che questo Paris non sarebbe riuscito a bucare la difesa del Dortmund in 180 minuti

Il giorno dopo dei quotidiani francesi è un funerale. Il Psg non è riuscito a segnare nemmeno un gol al Dortmund in due partite di Champions League. La squadra di Luis Enrique si è schiantata su quattro pali nella semifinale di ritorno. Serviva rimontare l’1-0 dell’andata, invece al Parco dei Principi ha vinto il Dortmund grazie a un gol di Hummels. Il commento di So Foot.

I rimpianti del Psg: la strada verso la finale sembrava spianata

“La cosa divertente del Psg sono le contraddizioni che ha mostrato il club da quando è stato rilevato dal Qatar nel 2011. Per la terza volta in cinque anni, il Psg ha raggiunto le semifinali della Champions League. Una grande prestazione? Certamente. Tuttavia, è in un oceano di rimpianti che nuotano martedì sera tutti i tifosi parigini, devastati dal Dortmund e convinti che ci fosse un’altra strada, un’altra fine, per questa epopea europea in cui la stragrande maggioranza si vedeva“.

In Francia la finale di Wembley sembrava cosa fatta. Nessuno si aspettava che i ragazzi di Luis Enrique non riuscissero a segnare al Dormtund:

“Tutti vedevano da settimane, da mesi i difetti di questo Psg. Il gioco con i piedi di Donnarumma, la febbrilità difensiva sui calci piazzati, un centrocampista non ancora al livello delle élite europee, una linea d’attacco a corrente alternata. Tutto questo lo sapevamo. Quello che non sospettavamo, però, è che questo Paris non sarebbe riuscito a craccare la difesa del Dortmund, sia all’andata che al ritorno, in una semifinale di Champions League“.

Errori sparsi che sono costati il reale sogno del Psg. “Le approssimazioni e i balbettii tattici e tecnici del Parigi hanno annegato il Psg nel peggiore dei momenti e forse anche contro l’avversario più conveniente possibile in questa fase della competizione”.

Anche Luis Enrique era convinto che i suoi giocatori avrebbero messo piede nella finale di Wembley. “L’anno prossimo, sicuramente senza Mbappé e senza un sorteggio favorevole come quello di questa stagione, l’allenatore spagnolo sarà atteso al varco. Forse aumenteranno i rimpianti visto che per una volta la strada alla Champions League sembrava spianata“.

