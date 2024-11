Da parte di Gasperini c’è la sensibilità ad ascoltare il progetto Napoli (Sky)

C’è premura ma il Napoli non può permettersi di avere fretta, bisogna anche un po’ aspettare perché Gasp sta facendo la storia dell’Atalanta

Da Sky gli ultimi aggiornamenti sul Napoli. Francesco Modugno, inviato Sky, parla delle ultime notizie che riguardano il club di De Laurentiis impegnato nella ricerca del successore di Calzona e nella conclusione del campionato. Gasperini è il primo nome sulla lista adesso.

De Laurentiis sta facendo la sua scelta d’intesa con Manna

Le parole di Modugno:

«Una griglia che avrà sicuramente delle gerarchie. Sono profili differenti e le carte sono tutte sul tavolo. C’è premura ma il Napoli non può permettersi di avere fretta perché poi ciascuna di queste carte va pesate, valutate e pesata. L’esempio su tutte è Gasperini che sta facendo la storia dell’Atalanta. Bisogna quindi anche un po’ aspettare. C’è la sensibilità ad ascoltare il progetto Napoli ma poi bisogna concretizzare. De Laurentiis sta facendo la sua scelta d’intesa con Manna costretto a varare un nuovo progetto. Sabato arriva il Bologna al Maradona che doveva essere la partita d’accesso alla Champions. Ora il Napoli si ritrova a difendere l’accesso alla Conference League. Così settimana stretta, cercando di recuperare forze ed energie, pensiamo a Kvara. Raspadori non ce la farà, ha una caviglia malmessa. Molti altri stanno così, in quelle condizioni tipiche di fine stagione. Un po’ tutto l’ambiente ne risente. Osimhen andrà via, lascerà in dote tanti soldi. Allenamento che si sta concludendo, e poi una visita: c’è Morales, un vecchio giornalista argentino. Quello che ha raccontato il gol di Maradona in Argentina-Inghilterra. Incontrerà il Cholito Simeone».

Per la Stampa è Gasperini il preferito di De Laurentis. Pioli l’alternativa

Anche la Stampa scrive del prossimo valzer di allenatori in Serie A. Lo fa Gianluca Oddenino secondo cui, per la panchina del Napoli, De Laurentiis preferirebbe Gasperini. Il presidente deve convincere “l’uomo dei miracoli bergamaschi”. Il piano B sarebbe Pioli.

La Juventus dirà addio ad Allegri. Al suo posto Giuntoli vuole Thiago Motta. “La mossa dei bianconeri farà scattare l’atteso effetto domino in Serie A, dove più della metà dei club cambierà la propria guida tecnica. Pure l’Atalanta, dove Gasperini regna dall’estate 2016, potrebbe ballare il valzer delle panchine se De Laurentiis dovesse convincere l’uomo dei miracoli bergamaschi a sposare il progetto di rifondare il Napoli. L’alternativa a Gasp è Pioli”.

