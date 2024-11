Gasperini: «Mi auguro che l’Atalanta possa sempre tornare a giocare queste partite». Prove d’addio?

In conferenza: «È stato un percorso straordinario. Il segreto è pensare sempre più in grande. Le idee non sono vendibili, possono sempre esserci»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno della semifinale dell’Europa League contro il Marsiglia. Le parole del tecnico riportate da Tmw.

Gasperini: «È stato un percorso straordinario»

«La difficoltà di questa partita è il valore del Marsiglia. Dovremo fare un’ottima gara per poter raggiungere la finale. Arriviamo con la consapevolezza dell’importanza di questa settimana, ma dobbiamo rimanere concentrati sul Marsiglia. Poi dopo penseremo al resto».

Come sta vivendo questo momento Gasperini?

«Quello che si avverte in città è straordinario, la trepidazione, l’attesa, è qualcosa di differente rispetto alla partita. Per quanto mi riguarda questa è una carica in più, a maggior ragione quando si arriva a questi appuntamenti ci si deve presentare al meglio delle proprie possibilità».

Quanto può pesare il fatto che il Marsiglia non abbia giocato domenica?

«Noi siamo preparati, è veramente difficile fare questa considerazione, quello che può essere negativo possono essere gli infortuni, per il resto sono tutti giocatori preparati per giocare 90 o 120 minuti».

Quanto sarà importante avere lo stadio a favore?

«Indubbiamente il fattore campo a Marsiglia è stato molto forte, domani il tifo sarà dalla nostra parte, ma il supporto della nostra tifoseria è sempre stato molto caldo. Quello che mi auguro che l’Atalanta possa sempre tornare a giocare queste partite con tutto lo stadio pieno».

Gasperini ha dubbi di formazione?

«Non si ha molto tempo per preparare le gare, ma dal punto di vista tattico abbiamo giocato molto, abbiamo avuto tante possibilità sul campo di fare verifiche. Ci possono essere due o tre varianti, decideremo domani».

Cosa deve migliorare l’Atalanta domani?

«Teoricamente su tutto, non c’è limite al miglioramento, bisogna fare un piano per questa gara e sviluppare bene il gioco. I miglioramenti sono infiniti».

In un paese in cui si tende a gufare, adesso tutta Italia supporta l’Atalanta. Questo affetto lo percepite?

«L’affetto vero ci fa molto piacere, poi c’è del tifo interessato nei nostri confronti: andare avanti per noi vuol dire anche contribuire al ranking».

Il duello tra bomber Scamacca-Aubameyang?

«Domani la partita si risolverà tra le due squadre. In difesa è il reparto dove siamo un po’ più contati, magari facciamo il miracolo e recuperiamo Kolasinac (ride, ndr)».

Cosa avete imparato dalla partita di andata?

«Spesso in Europa si incontrano squadre che si conoscono meno, non hai però il raffronto con lo scontro diretto. Nella seconda partita hai chiaramente delle conoscenze maggiori, sei più preparato».

L’Atalanta è cresciuta tanto come società, c’è sempre lo stesso dna.

«È stato un percorso straordinario, forse potremo valutarlo meglio tra un po’ di anni, ma abbiamo dimostrato che anche in un ambiente piccolo, con numeri non eccezionali, si possa comunque creare una squadra di calcio in grado di identificarsi. I parametri del successo e del vincere è spesso superare se stessi, noi ci siamo riusciti. Penso che non ci si debba porre dei limiti, il segreto è pensare sempre più in grande. Le idee non sono vendibili, possono sempre esserci».

È il match più importante della vostra carriera e per tutto il club.

«Come tetto di valore sì, però ho vissuto tante partite nella mia carriera. Le assicuro che emotivamente tutte avevano lo stesso valore, il calcio è bello perché a tutti i livelli possono esserci grandissime emozioni».

ilnapolista © riproduzione riservata