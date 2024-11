Napoli, sondaggio per Sensi dell’Inter. È in scadenza di contratto (Tmw)

Il giocatore potrebbe anche accettare un annuale a cifre inferiori rispetto a quelle che gli garantirebbero in un campionato di livello più basso

Sensi può essere un’occasione di mercato per il Napoli. “Perché lo stato di salute è buono, al netto delle pochissime presenze di quest’anno, e ha solamente 29 anni. Così il Napoli, nelle scorse ore, ha chiesto informazioni“. Lo scrive Tuttomercatoweb.

Il Napoli su Sensi: è un’idea per il centrocampo

Stefano Sensi lascerà l’Inter, è in scadenza al 30 giugno del 2024 e in questa stagione ha giocato solamente quattro partite per un totale di 65 minuti. Nel Napoli a centrocampo “ci sarà una sorta di diaspora, fra Zielinski che è già sicuro di andare via, Lindstrom probabilmente, Anguissa è sul mercato mentre per Lobotka dipenderà dalle offerte ricevute. Dendoncker tornerà al Wolverhampton senza mai essere stato preso in considerazione“.

Il giocatore potrebbe anche “anche accettare un annuale a cifre inferiori rispetto a quelle che gli garantirebbero in Major League Soccer o in un campionato di livello più basso. Un’occasione per rilanciarsi dopo anni di alti e bassi dovuti soprattutto a problemi fisici”.

Dalla rivoluzione al ridimensionamento, il futuro del Napoli rischia di complicarsi (Gazzetta)

Dalla rivoluzione al ridimensionamento, il futuro del Napoli rischia di complicarsi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Dalla rivoluzione al ridimensionamento, il futuro tecnico del Napoli rischia di complicarsi non poco dopo questa sciagurata stagione post scudetto. L’obiettivo è restare sempre al top, perché Aurelio De Laurentiis è un imprenditore che ama viaggiare in prima classe, sempre tra i migliori.

Anche il mercato di gennaio è stato un flop e adesso il suo Napoli rischia clamorosamente di rimanere fuori da ogni competizione europea per la prossima stagione. E sarebbe la prima volta dopo quattordici anni, clamorosamente proprio l’anno dopo il capolavoro scudetto.

