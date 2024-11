Camila Giorgi ha chiuso col tennis. Ma non l’ha detto a nessuno

Nessun annuncio, nemmeno sui social. E’ nella lista delle giocatrici ritirate della Itia. Una intera carriera passata a tirare tutto, sempre

Camila Giorgi ha detto addio al tennis, senza dirlo davvero. S’è ritirata. Senza un comunicato ufficiale, un annuncio sui social, niente. Non si è iscritta agli Internazionali di Roma, e nemmeno al Roland Garros. Poi il suo nome è comparso sulla lista degli atleti ritirati della dell’Itia, l’organo indipendente salvaguarda l’integrità del tennis professionistico. Finisce così: a 32 anni, 4 titoli conquistati in carriera (il più importante il 1000 di Montreal nel 2021) e potenzialità immense mai sfruttate davvero.

La giocatrice italo-argentina ha giocato la sua ultima partita a marzo, a Miami: sconfitta dalla numero 1 del mondo Iga Swiatek 6-1 6-1. Ha danzato per anni sul filo del talento e della sregolatezza, allenata con sprezzo totale d’ogni tattica e mille polemiche dal padre, personaggio ingombrante che lei ha difeso a spada tratta fino alla fine. Un paio di anni fa rispose così in conferenza stampa a chi le chiedeva conto delle tante occasione buttate al vento:

“E’ inutile che me lo chiediate ogni volta, non ho un piano B e non lo avrò mai, questo è il mio tennis, è inutile che guardi come gioca una che ha un tennis opposto rispetto al mio. Non guarderò mai il video di questa partita, non mi serve vedere come gioca una persona con un gioco difensivo. Al massimo posso vedere i video dei miei idoli, di Agassi, di Sampras. Posso guardare come serve Del Potro, che ha il miglior servizio del circuito, posso guardare come risponde Djokovic”.

