Dzeko è il Benjamin Button dell’Inter: fa sempre la differenza (Il Guardian)

L’esperienza e il sangue freddo dell’attaccante nelle partite importanti sta diventando fondamentale per l’Inter, ha segnato anche il gol della vittoria contro il Napoli

Il Guardian fa il punto sul protagonista della Supercoppa italiana di ieri. Si tratta dell’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, autore di un gol bellissimo contro i cugini del Milan. Dzeko compirà 27 anni a marzo, ma al termine della partita, quando i giornalisti gli hanno chiesto l’età, ha detto di sentirsi 22 anni. Il quotidiano inglese scrive:

“Quanti 22enni, però, avrebbero avuto la saggezza di giocare il primo passaggio che Dzeko ha utilizzato per sbloccare la difesa rossonera in occasione del vantaggio? Ricevuto il pallone da Matteo Darmian nel canale destro, lo manda subito oltre la difesa e sulla falcata di Nicolò Barella, che crossa per il gol di Federico Dimarco”.

Il Guardian lo paragona a Benjamin Button evidenziando lo score di Dzeko in questa stagione:

“Il bosniaco in realtà compie 37 anni questo marzo, anche se in Italia alcuni stanno iniziando a sospettare che sia un vero Benjamin Button. Dzeko ha segnato sette gol in Serie A in questa stagione, e altri tre in Champions League”.

Sul Milan:

“L’Inter è stata la migliore versione di se stessa sotto Simone Inzaghi: diretta, esplosiva, spietata nei momenti che contavano. Il Milan sembrava una squadra che ha dimenticato tutte le qualità che le hanno portato lo scudetto della scorsa stagione. Ha vinto una partita su cinque dalla pausa della Coppa del Mondo, pareggiando con Roma e Lecce e contro il Torino in Coppa Italia. Il timore è che questa sconfitta rinforzi lo slancio negativo in vista di un’altra grande partita, martedì in trasferta contro la Lazio”.

L’Inter, invece, spera che la vittoria rinforzi la corsa al titolo e avere un Dzeko così in forma può solo aiutare i nerazzurri:

“Avere Dzeko in questo tipo di forma può solo aiutare. L’esperienza e il sangue freddo dell’attaccante nelle partite importanti sta diventando un fattore importante per l’Inter, così come ha fatto Olivier Giroud per il Milan la scorsa stagione. È stato Dzeko a segnare il gol vittoria contro il Napoli all’inizio di questo mese. Dopo quella partita gli è stato chiesto per quanto tempo si vede ancora all’Inter. “Finché posso fare la differenza”, ha risposto. Ha fatto esattamente questo mercoledì a Riyadh”.