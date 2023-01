Bayern, Gnabry va a Parigi per la settimana della moda. Salihamidzic: «È dilettantismo» 

Il ds critica il modo in cui l’attaccante ha sfruttato il suo giorno libero dopo la pessima prestazione in Bundesliga. «Mercoledì ne discuteremo».

Serge Gnabry è finito nell’occhio del ciclone per aver partecipato alla settimana della moda approfittando del suo giorno libero dal Bayern Monaco. L’attaccante tedesco non ne ha fatto mistero, pubblicando sui social le foto dell’evento, ma la sua scappatella non è certo piaciuta al club, reduce da due pareggi in Bundesliga durante i quali Gnabry non ha certo brillato, anzi.

Ad esprimere la sua contrarietà è stato il direttore sportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, che ha dichiarato:

«È dilettantismo, esattamente quello che il Bayern non è. Un giorno libero è fatto per riposare, per poter dare il massimo in vista della prossima partita. Mercoledì ne discuteremo».

L’allenatore del Bayern, Julian Nagelsmann, è stato invece più moderato, anche se non ha nascosto il suo fastidio.

«Credo che un giocatore possa fare quello che vuole nel suo tempo libero. Come datore di lavoro, non puoi dire ai tuoi dipendenti di andare in chiesa alle 10 la domenica, pranzare alle 12 e fare un pisolino alle 14. E’ importante che tutti possano organizzare il proprio tempo libero in modo tale da essere felici. Ma come allenatore devo anche giustificare certi giorni di ferie ai miei capi. Spiegare loro perché la domenica è libera e perché non ci alleniamo dopo un pareggio».

La Sueddeutsche addebita le parole di Salihamidzic allo scarso rendimento di Gnabry durante gli ultimi match, in particolare quello con il Colonia.

“Probabilmente le sue parole possono essere spiegate dal fatto che Gnabry è stato uno dei protagonisti di un primo tempo che è stato uno dei peggiori che il Bayern avesse fatto nel recente passato. Dopo il primo gol di apertura del Colonia al quarto minuto dopo un semplice calcio d’angolo, non si è visto nulla del miglioramento del gioco offensivo che Nagelsmann aveva annunciato rispetto alla partita di Lipsia”.

“Gnabry ha mancato miseramente due occasioni. È rimasto fuori per il secondo tempo”.