Conte ha incontrato il Napoli: dal secondo anno i bonus diventano stipendio fisso: 9 milioni (Pedullà)

Il Napoli non smette di pensare ad Antonio Conte, considerato il candidato ideale per dimenticare una stagione orribile. Dopo quanto vi abbiamo raccontato già ad aprile, andiamo oltre: sabato scorso c’è stato un incontro a Torino tra il Napoli (non c’era De Laurentiis….) e l’allenatore che ha voglia di tornare in pista possibilmente in Serie A. Il Napoli ha proposto un contratto da 6,5-7 milioni di base più un paio di milioni di bonus legati alla qualificazione Champions come obiettivo minimo. Dalla stagione successiva i due milioni circa di bonus entrerebbero nella base fissa. Conte non ha fatto nomi sul progetto tecnico, non ha chiodi fissi, ma ha indicato i ruoli da coprire bene (difensore centrale, mezzala, esterno offensivo più erede di Osimhen). Adesso la palla è di Adl che ha incassato il sì di Conte e fino a quando la palla ce l’avrà lui dobbiamo (dovete) portare pazienza.

