Deloitte promuove con rilievi il bilancio della Juventus (che non condivide)

I rilievi riguardano gli stipendi e fatture per tre milioni di un’altra società ma non ancora emesse

I revisori di Deloitte esprimono un “giudizio con rilievi” sul bilancio della Juventus al 30 giugno 2022. La Juventus non condivide i rilievi.

“I rilievi della società di revisione si basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che Juventus non condivide”.

La Juventus, attraverso una nota, ribadisce la propria posizione rispetto alle valutazioni dei revisori sui conti bianconeri. I bilanci del club sono al centro di un’inchiesta condotta dalla procura di Torino.

“Juventus Football Club comunica che le relazioni di revisione sul progetto di bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato al 30 giugno 2022 – approvati dal Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre u.s. – emesse da Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione di Juventus, sono a disposizione del pubblico, unitamente al progetto di bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 30 giugno 2022 e alla relazione del collegio sindacale all’Assemblea degli azionisti, presso la sede legale della Società,sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it)”, afferma la Juventus.

“I rilievi della società di revisione si basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli ulteriori approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti. Juventus continuerà a collaborare e cooperare con le autorità di vigilanza e di settore, impregiudicata la tutela dei propri diritti in relazione alle contestazioni mosse contro i bilanci e i comunicati della Società dalla Consob e dalla Procura”.

Intanto, secondo Deloitte

“il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo al 30 giugno 2022”.

Tuttavia ci sono rilievi che non riguardano le plusvalenze, ma le manovre sugli stipendi. La conseguenza – secondo i revisori – è che la perdita dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 e il patrimonio netto al 30 giugno 2022 risultano sovrastimati rispettivamente di 44 milioni e di 5 milioni. Al contrario la perdita dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 risulta sottostimata di 21 milioni, mentre il patrimonio netto alla stessa data è sovrastimato di 49 milioni e all’1 luglio 2020 di 28 milioni.

L’altro rilievo di Deloitte riguarda i rapporti tra la Juventus e “un’altra squadra di calcio”.

Solo oggi – scrivono i revisori – abbiamo ricevuto risposta alle nostre richieste di informazioni inoltrate a tale società; la risposta evidenzia delle partite a credito per fatture da emettere nei confronti della Juventus per 3 milioni, che non risultano rilevate nelle registrazioni contabili dell’emittente.

“La Direzione della società – dice Deloitte – non è stata in grado di fornirci spiegazioni in merito alla natura di tali partite né la stessa è descritta nella risposta a noi pervenuta da tale terza parte; conseguentemente, non siamo stati in grado di stabilire se fosse necessario apportare eventuali rettifiche al bilancio consolidato al 30 giugno 2022”.