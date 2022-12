Inchiesta plusvalenze Juve, i pm indagano sul ruolo di Elkann (Libero)

Secondo fonti confidenziali, i pm si stanno concentrando sull’intercettazione della conversazione tra l’ad di Exor e il cugino Agnelli del 2021

Secondo quanto scrive Libero, dalla Procura di Torino filtra la notizia che i pm stiano indagando sulla posizione di John Elkann, amministratore di Exor al momento non indagato. Vogliono capire se possa avere delle responsabilità nella gestione di plusvalenze e stipendi da parte della Juventus.

“Sempre fonti confidenziali sottolineano come il rinvio a giudizio sia stato chiesto anche per la Juventus come società e, a questo punto, si renderebbe necessario chiarire se la responsabilità dei presunti reati commessi possa cadere in capo non solo agli amministratori, ma anche alla proprietà, in questo caso al socio di maggioranza Exor che detiene il 65% e il cui amministratore è John Elkann. I magistrati sembra stiano leggendo e rileggendo l’unica intercettazione telefonica nella quale compare la voce di Elkann che parla al telefono con il cugino Andrea Agnelli (46 anni oggi). Il contenuto della conversazione è già noto da giorni, ma oggi ci si chiede se quella telefonata presenti significati rimasti sottotraccia”.

Sembra ormai acclarato che, già nel 2021, Elkann sapeva delle plusvalenze gonfiate di alcuni giocatori. Lo dimostra proprio quella conversazione, del 6 settembre. Libero ne ricorda il contenuto. Agnelli dice al cugino:

«Il tema, e qua torniamo, voglio dire, alla genesi, all’anamnesi della situazione: noi abbiamo sempre preso dei rischi e il consiglio è sempre stato informato che siano stati presi e si sono sempre trovati dei correttivi strada facendo».

Elkann gli risponde:

«Sì, però come ricordi, tu avevi detto che alla fine c’è stato, da parte della direzione sportiva… si sono allargati. Ci sono tutta una serie di operazioni che loro hanno fatto».

E Agnelli precisa:

«Esatto, facendo eccessivo ricorso allo strumento delle plusvalenze. Questo è un dato di fatto».

Elkann parla anche di Allegri, nella conversazione intercettata. Dice che l’allenatore dovrebbe fare attenzione

«a non dire che le politiche che sono state fatte in questi anni erano dissennate, si è speso un sacco di soldi per dei

giocatori che non sanno… E poi quelle che erano le prerogative del mercato, erano prerogative dei mercati in quel momento. Adesso bisogna gestire le cose al meglio… tanto alla fine di quello che hanno fatto gli altri prima, chi se ne frega».

Agnelli, a quel punto, risponde:

«Sì, sì sono d’accordo, sono perfettamente d’accordo».