Zielinski: «È il mio gol più importante con la Nazionale. Ho lavorato tanto per essere qui»

Dopo la vittoria della Polonia sull’Arabia Saudita: «Peccato non aver segnato di più, ma ci prendiamo tre punti e un’ottima prestazione»

Il primo gol di un giocatore del Napoli al Mondiale in Qatar è di Piotr Zielinski.

Il centrocampista del Napoli ha segnato nel match tra Polonia e Arabia Saudita. Il gol è arrivato al minuto 39 della prima frazione di gioco grazie all’assist di Robert Lewandowski che ha innescato il tiro di Zielinski, nulla da fare per il portiere saudita che concede il gol del momentaneo 1-0 per la Polonia. La partita è finita per 2-0 per la Polonia. Il secondo gol lo ha firmato Lewandowski. Zielinski è stato sostituito al 62esimo, quando si era ancora sul punteggio di 1-0. Al termine del match, il centrocampista del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa.

“Felice del gol ma ancor di più di questa vittoria. Forse è il mio gol più importante con la Nazionale. Segnare in una Coppa del Mondo è fantastico, ho lavorato a lungo per essere qui. Non c’è tempo per festeggiare, ora testa all’Argentina. Peccato non aver segnato di più oggi, poteva essere importante per il girone. Ma ci prendiamo tre punti e un’ottima prestazione, testa alla prossima. L’Arabia Saudita ci ha messo in difficoltà, è un’ottima squadra. Giocarci il passaggio del turno e il primo posto del girone con l’Argentina è fantastico. Sappiamo che sarà complicato ma abbiamo lavorato per questo e daremo il massimo”.

Per i compagni di Nazionale Zielinski è un calciatore molto importante. Kamil Glik, ha recentemente dichiarato che è il giocatore di maggior qualità tecnica.

«Giornalisti e tifosi forse lo valutano in modo un po’ diverso, perché vedono solo alcune sue partite, altri guardano solo quelle della Nazionale. Tuttavia, se chiedi a un giocatore del Napoli o a qualcuno della Nazionale chi è il più preparato tecnicamente, chi si sente meglio con la palla, quasi tutti risponderanno che Zielinski».

Bartosz Bereszyński è andato anche oltre, nelle lodi al centrocampista del Napoli. In un’intervista a Przewiedznik Sportowy, il difensore della Sampdoria ha detto:

«Penso che in termini di pure abilità calcistiche sia il miglior giocatore con cui abbia mai giocato. C’è qualcosa di poco polacco in questo. Penso che abbia già una posizione tale a Napoli che si sente molto fiducioso e poi si traduce in campo. Si può anche vedere come è cambiato da quando è diventato padre. La paternità trasforma la vita. E si attivano qualità come la leadership e questo sarà solo un vantaggio per lui, perché ha delle capacità e ne siamo tutti consapevoli. Penso che darà a noi polacchi molta gioia, sia in Nazionale che nel calcio di club».