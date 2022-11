Zielinski segna il primo gol di un giocatore del Napoli in Qatar- Video

Il gol è arrivato al minuto 39 del primo tempo grazie all’assist di Robert Lewandowski. A fine primo tempo la Polonia sta battendo 1-0 l’Arabia Saudita

Piotr Zielinski è il primo giocatore del Napoli a segnare a Qatar 2022 , ha segnato con la Polonia. Il centrocampista del Napoli ha segnato nel match, tutt’ora in corso, tra Polonia e Arabia Saudita. Il gol è arrivato al minuto 39 della prima frazione di gioco grazie all’assist di Robert Lewandowski che ha innescato il tiro di Zielinski, nulla da fare per il portiere saudita che concede il gol del momentaneo 1-0 per la Polonia.

Un vantaggio che non è stato lo specchio della partita, ha giocato decisamente meglio la squadra di Renard. Ma la Polonia è stata brava sfruttare l’occasione. Al 62esimo, sempre sul punteggio di 1-0, Zielinski viene sostituito.

La Polonia è alla sua seconda partita del Gruppo C con: Argentina, Messico e Arabia Saudita. La Nazionale di Zielinski ha pareggiato la prima partita contro il Messico di Lozano 0-0.