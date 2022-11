Suning chiude la sua società di Londra

Il primo novembre scorso è stato pubblicato l’avviso definitivo, secondo cui Suning Sports Group International UK sarebbe stata sciolta entro due mesi

Suning chiude la società che possiede a Londra. Lo scrive Tuttosport. Una decisione già annunciata nella comunicazione effettuata a settembre scorso. La chiusura avverrà entro la fine dell’anno. Il primo novembre scorso, era stato pubblicato l’avviso definitivo, secondo cui la società sarebbe stata sciolta nel giro di due mesi a meno che non fossero arrivati segnali di senso contrario. Non sono arrivati. Si chiude entro fine anno.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Come era stato preannunciato dalla comunicazione effettuata a settembre dell’anno scorso, Suning chiuderà entro la fine dell’anno la società che aveva iscritto nel registro commerciale della Gran Bretagna. Lo scorso 1° novembre è stato pubblicato l’avviso definitivo, secondo il quale Suning Sports Group International Uk sarà dissolta nel giro di due mesi «se non ci saranno segnali in senso contrario», come recita la formula contenuta nell’atto”.

La società, ricorda Tuttosport, era stata aperta nel novembre 2018 e il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ne era stato nominato direttore insieme al rappresentante del gruppo di consulenza aziendale globale Vistra, che abitualmente segue le grandi aziende in queste procedure di segreteria indispensabili alla distribuzione di

reti societarie in giro per il mondo.

“Ma l’effettivo titolare della posizione di controllo azionario di Suning Sports Group International Uk era il padre Jindong. Entro il 31 dicembre questa rappresentanza societaria di Suning a Londra terminerà“.