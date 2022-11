Sottil: «È stato bello mettere in forse il finale di partita del Napoli»

A Dazn: «Abbiamo giocato con personalità, ma loro hanno una qualità che appena gli lasci qualcosa ti puniscono. Resta una buona partita»

Ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta contro il Napoli al Maradona, l’allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil.

C’erano le premesse per una serata e una pausa difficoltosa, visto il risultato che stava maturando, poi con le sostituzioni sono arrivati due gol. Cosa porta a casa?

«Ho visto una buona partita da parte della squadra, di negativo anche nella prima parte non ho visto tanto. Abbiamo giocato con personalità, tenuto palla, non è facile venire qui a giocare col Napoli, abbiamo avuto equo possesso contro una quadra che gioca questo tipo di calcio. Poi prendiamo due gol evitabili. Poi c’è la qualità del Napoli. Per noi è un percorso di crescita importante, ho tanti giovani per la prima volta in un campionato difficile come la Serie A. Nel secondo tempo abbaio avuto una palla clamorosa, ma il calcio è questo e hanno fatto loro il terzo gol in contropiede. Chiaro che non è sempre facile recuperare negli ultimi minuti, ma è stato bello mettere in forse il finale del Napoli, mi è piaciuto molto. Siamo dispiaciuti, sapevamo la difficoltà della partita, ma penso resti una buona gara»

«Credo che bisogna essere soddisfatti del percorso fatto, anche se la squadra ha grandi margini di miglioramento, perché ha calciatori di qualità che però ora si avvicinano alle difficoltà di questo campionato. Loro hanno avuto cinque occasioni ma hanno fatto 3 gol. Chiudiamo all’ottavo posto, ci riposiamo, recupereremo giocatori importanti per prepararci per il ritorno in campionato».

«Dire che l’Udinese ha abbassato il rendimento mi sembra esagerato, bisogna essere equilibrati e restare nella nostra dimensione. Quello che abbiamo fatto è giocare per vincere sempre contro tutti, a prescindere dal blasone dell’avversario, siamo cresciuti e dobbiamo essere soddisfatti, devo ringraziare i ragazzi che ci mettono dentro tutto. Per quanto riguarda oggi, per venire a prendere punti importanti in questo stadio contro questa squadra bisognava fare una prestazione speciale: in tutti i palloni giocati bisogna essere super concentrati. In qualche situazione, come in quelle dei gol subiti, non lo siamo stati. Loro poi hanno una qualità che appena gli lasci qualcosa ti puniscono. Se avessimo fatto il 2-1 si poteva mettere in maniera diversa, ma resta comunque una buona partita».

«Deulofeu? Ha avuto una leggera distorsione del ginocchio. Adesso lo vedevo camminare bene, dobbiamo fare degli esami strumentali, si è aperto un po’ sul collaterale quando ha messo giù il piede, credo non sia niente di importante, me lo auguro anche per lui».