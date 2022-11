Osimhen è nella lista di Real Madrid e Manchester United

Non è sfuggito alle big europee l’exploit di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli, al rientro dall’infortunio che l’ha tenuto ai box a settembre, ha ricominciato a macinare gol, assist e prestazioni importanti. È sempre decisivo.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la stampa di Manchester – in particolare Manchester Evening News – ha fatto sapere che l’attaccante del Napoli è nella lista di Ten Hag per la rifondazione dello United. Sicuramente per la prossima estate, ma non è escluso un assalto già a gennaio.

«Osimhen – scrive la Gazzetta – era già stato accostato allo United a fine agosto, parte del piano che Jorge Mendes stava cercando di mettere in atto per portare via Cristiano Ronaldo da Manchester e farlo finire al Napoli. Parte integrante del piano era che lo United tirasse fuori 100 milioni di euro per De Laurentiis per l’attaccante nigeriano. Il piano non ha funziona perché i Red Devils hanno preferito puntare su Antony, brasiliano che già aveva lavorato con Ten Hag all’Ajax pagato proprio 100 milioni di euro. L’interesse per Osimhen però è rimasto, tanto che il 23enne nigeriano è uno dei primi nomi della lista United per l’attacco».

La trattativa potrebbe essere (ancora) legata a Ronaldo.

«Con Cristiano Ronaldo destinato a cambiare aria in gennaio, lo United sta compilando una lista di obiettivi nel ruolo di centravanti. Lo United secondo la stampa di Manchester farà un sondaggio già a gennaio, consapevole che sarà quasi impossibile che il Napoli si separi da uno dei protagonisti di una stagione fin qui straordinaria. In estate la situazione potrebbe essere diversa».

La Gazzetta scrive che pure in Inghilterra ritengono il Real Madrid quale principale competitor per Osimhen. In Spagna se ne parla da giorni. Il noto quotidiano Sport.es ha riferito che Victor è – assieme con Rafa Leao – nella lista di Carletto Ancelotti, che ha chiesto a Florentino un investimento nel reparto offensivo visti i sempre più frequenti problemi fisici di Benzema. Il Pallone d’oro in carica – scrivono in Spagna – non è più in condizione di garantire affidabilità dal punto di vista atletico. E per questo il Madrid ha intenzione di guardarsi seriamente attorno.