Olivera: «A Napoli le cose sono molto diverse dal Getafe»

Ad As. La prima dell’Uruguay contro la Corea: «Non abbiamo ancora visto molto di loro ma con Kim ci siamo già parlati»

AS.com riporta alcune dichiarazioni di Mathias Olivera, terzino del Napoli e dell’Uruguay, direttamente dal ritiro di Abu Dhabi. La Nazionale uruguaiana si sta allenando in vista del match d’esordio contro la Corea del Sud del suo compagno di club Kim Min-Jae. Queste le parole di Olivera:

«Ci alleniamo al pomeriggio, c’è un’atmosfera piacevole. Stiamo lavorando bene, saremo pronti al clima che troveremo negli stadi in Qatar. Ho aspettato per tutta la vita di poter essere a un Mondiale, è qualcosa di unico per ciascun giocatore. Voglio godermelo al massimo delle possibilità. Sarà un torneo molto fisico, saranno i dettagli a fare la differenza».

Il match d’esordio è contro la Corea di Kim Min-jae, suo compagno di squadra al Napoli.

«Non abbiamo ancora visto molto di loro, quando andremo in Qatar li studieremo tramite video. Qualcosa con Kim ci siamo già detti…».

Come si sta trovando a Napoli?

«Imparo tante cose in ogni squadra, a Napoli le cose sono molto diverse dal Getafe».

Mathias Olivera è arrivato al Napoli nell’ultima sessione di calciomercato dal Getafe. Il terzino uruguaiano si è dimostrato un’ottima alternativa a Mario Rui sulla fascia sinistra. Olivera è sicuramente uno dei giocatori più in forma della squadra di Spalletti e proverà a giocare le sue carte con il suo Uruguay al prossimo Mondiale in Qatar