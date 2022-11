Il direttore sportivo Giuntoli ha avviato le trattative con gli agenti. Il Napoli vuole prevenire attacchi della concorrenza ed eliminare la clausola di Kim

Kim e Kvara verso il rinnovo fino al 2028 con adeguamento dell’ingaggio (Gazzetta)

Il Napoli sta già lavorando al rinnovo di Kim e Kvaratskhelia fino al 2028. Il direttore sportivo del club, Cristiano Giuntoli, ha avviato i contatti con i rispettivi agenti e le conseguenti trattative. L’intento è ovviamente quello di prevenire l’assalto ai due gioielli arrivati in estate. La Gazzetta dello Sport scrive:

“In teoria il Napoli potrebbe restare fermo ma c’è il rischio che qualche big si presenti con offerte da capogiro che toglierebbero tranquillità ai giocatori. E allora, approfittando del loro perfetto inserimento e della convinzione di proseguire su questo cammino, il diesse sta parlando coi rispettivi agenti per integrare e prolungare ulteriormente il contratto, alla luce di un rapporto fiduciario solido fra le parti”.

Per quanto riguarda il difensore coreano, il nodo più importante è rappresentato dalla clausola di rescissione valida solo per l’estero e che potrà essere esercitata in una precisa finestra temporale, a luglio. De Laurentiis vuole eliminarla. Si discute di un adeguamento dell’ingaggio e di un prolungamento fino al 2028.

“Al momento di firmare con Kim, in luglio, per non rischiare di perdere il giocatore già d’accordo col Rennes, il Napoli accettò la condizione di una clausola di rescissione, che il coreano potrà sfruttare in una piccola finestra (1-15 luglio prossimi) e solo con club esteri. Per una cifra di circa 50 milioni di euro che varia, legata a un meccanismo sul fatturato di chi compra (più ricca è la società, più alto il conguaglio). Ora De Laurentiis vuol “chiudere” anche quella finestra e per questo si discute di un adeguamento della cifra di ingaggio e anche di un prolungamento al 2028”.

Anche per Kvaratskhelia il Napoli pensa ad un adeguamento dell’ingaggio a rialzo e anche per lui ad un prolungamento fino al 2028. L’attaccante georgiano ha già compresa, nel contratto, un’opzione per un altro anno alle stesse cifre di adesso, ma è logico che aspiri a qualcosa in più data l’attenzione internazionale che ha attirato su di sè nella prima parte della stagione di Serie A.

“Invece Kvaratskhelia ha già pure una opzione sul contratto per un altro anno alle stesse cifre attuali. Logico che una stella così brillante in Europa ora pensi di poter guadagnare di più, anche se non c’è clausola di uscita dal suo contratto. E il Napoli vuol premiare il georgiano così come il difensore coreano. Tecnicamente bisognerà attendere però il nuovo anno solare per poter firmare sino al 2028”.