Adani: «Spettava a me commentare la finale del Mondiale, ma non volevo toglierla a Rimedio e Di Gennaro»

Alla Bobo Tv: «C’era un accordo, ma non fu messo per iscritto, poi cambiò la direzione sportiva. Ho pensato che un signore non si vede da una finale in più, ma dai comportamenti».

In una puntata da solista della Bobo tv, dove non erano presenti i consueti compagni di viaggio dell’ex difensore di Inter e Fiorentina, Adani ha voluto commentare così la scelta della Rai di non designarlo per la finalissima:

«Per capire cosa è successo nella designazione della finale bisogna tornare indietro ad agosto 2021, quando firmo il contratto con la Rai. Quello che vi dico è una confidenza che assolve persone che sono state attaccate».

Adani racconta:

«Prima della finale per il terzo posto, siamo a cena a Doha con Antonio Rimedio, Antinelli e Donatella Scarnati. E lì ho raccontato tutto: “Alberto, ricordi ancora cosa ti ho detto a Cesena, che non avrei mai commentato l’Italia perché spettava a te e ad Antonio? Quella sera, però, non ti ho detto l’altra cosa che avevo concordato: ovvero che se l’Italia non ci fosse stata, avrei commentato la finale dei Mondiali”. Negli uffici Rai, mentre firmavo — davanti al direttore e a tutte le persone responsabili dei contratti — avevamo trovato questo accordo. Questi erano i patti. Ma c’è un problema: nulla fu messo per iscritto. E poco dopo è cambiata la direzione sportiva».

Adani conclude la sua spiegazione così:

«Non volevo dare un peso ad Antinelli, che già aveva dovuto vedere Rimedio e Di Gennaro privati della finale di Wembley (Italia-Inghilterra, ndr) a causa del Covid. Ho pensato che un signore non si vede da una finale in più o in meno, ma dai comportamenti. Se uno è giusto e semina comportamenti corretti, riceve correttezza. Sono qua a dirvi che era nel mio accordo fare la finale, ma la mia dignità mi ha portato a tenerlo per me e a fare un passo indietro. E per me Alessandro Antinelli e Donatella Scarnati hanno fatto bene. Nel viaggio in taxi dopo il ristorante Ale e Donatella mi dicono: “Lele, però dovevi dircelo”. Ho chiuso dicendo: “Donatella, ve l’ho detto».