Gli argentini rispondono alla richiesta di ripetere la finale: «La Francia smette di piangere»

La risposta social alle lamentele dei tifosi della nazionale di Deschamps parte da Twitter. In poche ore superate le firme dei francesi

In Francia i tifosi firmano una petizione per chiedere di rigiocare la finale del Mondiale contro l’Argentina. Gli argentini rispondono: «smettetela di piangere».

Dall’account Twitter di un tifoso della nazionale di Scaloni, Valentìn Gòmez, è partita la risposta social ai tifosi della Francia:

«Se i francesi stanno raccogliendo firme in modo che la finale della coppa del mondo si ripeta, propongo di approfittare del momento dell’unione degli argentini e raccogliere firme in modo che i francesi smettano di piangere e vincano anche la coppa del mondo di firme».

In poche ore, scrive Marca, che riporta la notizia, sono state raccolte più di 30mila firme e nel giro di poco tempo si è arrivati a 250mila firme, superando il numero di quelle apposte dai francesi per chiedere la ripetizione della partita.

I social network si sono riempiti di commenti ironici contro i francesi.

“Da quando abbiamo vinto la finale della Coppa del Mondo, i francesi hanno pianto, si sono lamentati e non hanno accettato che l’Argentina sia il campione del mondo.”

“Se non fosse stato per Mbappé, non sarebbero arrivati nemmeno ai rigori”, “E vedi, e vedi, quello che non firma è un francese” e “Messi è il migliore nella storia del calcio e ha Mbappé come figlio”.

Questi solo alcuni dei commenti a corredo del post Twitter.