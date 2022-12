Qatar 2022, la camera d’albergo in cui ha alloggiato Messi diventerà un museo

Lo scrive Rmc Sport. Si tratta della camera B201 della Qatar University di Doha. La data esatta dell’apertura al pubblico non è stata ancora comunicata.

La stanza di Messi nella Qatar University di Doha, albergo in cui ha alloggiato la nazionale argentina durante il Mondiale in Qatar, diventerà un museo. Lo scrive Rmc Sport.

“Due letti singoli allineati di fronte a una scrivania stretta, con poltrone a rotelle e uno schermo piatto, un divano grigio con cuscini gialli e tende spesse. A prima vista, la stanza sembra una classica camera d’albergo. Ma nelle prossime settimane diventerà un mini-museo… grazie a Lionel Messi”.

La camera sarà conservata come l’ha lasciata la Pulce, per consentire ai viaggiatori di visitarla.

“Si tratta della B201, sulla cui porta è stato apposto uno stemma con i colori dell’Argentina e la scritta “L. Messi”. La data esatta dell’apertura al pubblico non è stata ancora comunicata. Da vedere se la stanza sarà decorata con qualche ricordo in più dei 29 giorni che Messi e soci hanno trascorso nell’emirato. Fino a quell’indimenticabile 18 dicembre, quando hanno vinto il terzo Mondiale della storia del loro Paese”.

Messi, intanto, è ancora in vacanza. Dovrebbe tornare a Parigi a inizio gennaio, come dichiarato dall’allenatore del Psg, Christophe Galtier, oggi, in conferenza stampa.

«Hakimi e Mbappé si sono tagliati le vacanze, volevano tornare velocemente con noi nel gruppo. Leo Messi per la sua posizione geografica e per i festeggiamenti per la vittoria si unirà a noi all’inizio dell’anno, verso il 2 o il 3 gennaio».

Galtier ha anche parlato dei festeggiamenti dell’Argentina e del comportamento esemplare di Mbappé.

«Non commento il modo in cui hanno festeggiato, appartiene agli argentini. Non devo occuparmi del caso del portiere argentino. La cosa più importante è quello che ho visto in finale. C’è da sottolineare l’atteggiamento esemplare di Kylian dopo la partita e prima della consegna del trofeo. Si è congratulato con Leo e con l’allenatore argentino. Rimango legato a questo, al rapporto tra Kylian e Leo. Kylian ha avuto un ottimo atteggiamento dopo aver perso. Era molto deluso ma ha potuto congratularsi con Leo con molta classe, è molto positivo per il club».

مقرّ إقامة أبطال المنتخب الأرجنتيني الذي استضافهم حرمنا الجامعي أثناء مونديال كأس العالم ⁧#قطر2022⁩ ⚽️🇶🇦 pic.twitter.com/bYhvPOq1sV — جامعة قطر (@QatarUniversity) December 27, 2022