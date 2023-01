Aguero ubriaco ai festeggiamenti dell’Argentina: «Messi si è arrabbiato con me»

Ha dichiarato a TyC Sports: «Ho bevuto molto e non ho mangiato. Eravamo campioni del mondo. Ma Leo si è arrabbiato e mi ha detto ‘smettila’».

L’ex attaccante del Manchester City Sergio Aguero ha partecipato ai festeggiamenti della Coppa del Mondo vinta dall’Argentina. Era sul campo quando l’Albiceleste ha alzato al cielo la terza Coppa del Mondo della sua storia e si è lasciato andare.

In un intervista a ‘TyC Sports’ Sergio Aguero ha dichiarato di non essere stato molto lucido durante i festeggiamenti dell’Argentina ed è stato redarguito da Lionel Messi: «Ho bevuto molto e non ho mangiato. Eravamo campioni del mondo. Ma Leo si è arrabbiato e mi ha detto ‘smettila’».

Il ‘Kun’, che ha portato a lungo sulle spalle il suo caro amico Messi ha ammesso: «La schiena mi faceva molto male. Ho mosso le spalle e lui mi è saltato addosso. A un certo punto non ce la facevo più. Non riuscivo nemmeno a girarmi. Se mi fossi girato sarei finito in ospedale».

E continua spiegando sull’accaduto: «Messi se n’è accorto perché ci siamo scambiati degli sguardi. Gli ho detto: ‘Va bene, sei campione del mondo, ma mi fa male la schiena’. E lui è sceso».