Mondiali in Qatar: l’associazione anticorruzione denuncia Sarkozy

L’Anticor ha sporto denuncia contro l’ex presidente francese, il suo ex braccio destro e ministro dell’Interno Claude Guéant e l’ex primo ministro del Qatar

L’Anticor, associazione anticorruzione, ha presentato denuncia contro Nicolas Sarkozy, il suo ex braccio destro e ministro dell’Interno francese Claude Guéant, l’inserzionista François de La Brosse e l’ex primo ministro del Qatar Hamad Bin Jassem al-Thani. Lo svela Le Monde. La denuncia risale al 7 aprile ma è emersa solo oggi. Il sospetto è di corruzione in relazione all’assegnazione del Mondiale al Qatar.

La denuncia prende di mira anche l’ex primo ministro del Qatar per corruzione di pubblico ufficiale straniero, associazione a delinquere, finanziamento illegale di campagne elettorali e occultamento di tale reato. A sostegno della sua denuncia, l’Anticor, spiega Le Monde, si avvale di un articolo del sito Mediapart, pubblicato a settembre, che riportava la libera collaborazione di François de La Brosse, tramite la sua società Znz Group, alla campagna presidenziale vinta da Nicolas Sarkozy nel 2007, allora come consulente per la comunicazione all’Eliseo.

Nella sua denuncia, l’Anticor chiede “Siamo di fronte ad un’offerta di patto corruttore che sarebbe stata fatta con lo specifico ed unico obiettivo di ringraziare François de La Brosse per i suoi servigi, o piuttosto di fronte alla parziale realizzazione di un più ampio patto corruttore che sarebbe stato concluso precedentemente tra Nicolas Sarkozy e il Qatar?”.