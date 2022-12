Payet elogia Deschamps: «È il miglior allenatore al mondo, bravissimo nel fare gruppo»

«È soprattutto uno che lavora molto. Lo attaccano ogni qual volta presenta la lista dei convocati, tutti si chiedono perché non abbia convocato questo o l’altro, ma alla fine, di solito, diciamo sempre grazie per tutto quello che fa».

Il trequartista del Marsiglia Dimitri Payet ha rilasciato un’intervista a La Provence dove ha dichiarato la sua ammirazione per Didier Deschamps, con il quale ha trascorso gran parte della sua carriera internazionale. Payet dice di essergli molto riconoscente per la sua carriera in Nazionale, queste le parole di Payet su Deschamps.

Nell’intervista Payet parla anche dei Mondiali in Qatar appena conclusi:

«I ragazzi hanno reso orgogliosi 67 milioni di francesi, hanno fatto sognare tutti noi ed hanno saputo dare lezioni di vita. Tutto questo grazie a Didier Deschamps, il miglior allenatore del mondo. È il migliore nel fare gruppo tra gli allenatori che ho avuto».

Payet ha partecipato all’edizione degli europei del 2016 con la Francia contribuendo fino alla finale, poi persa, contro il Portogallo. Ha dovuto rinunciare al Mondiale in Russia del 2018 per colpa di un infortunio. In questa stagione Payet non ha trovato molto spazio nello scacchiere del nuovo allenatore Igor Tudor, solo 464 minuti su 1.350 possibili in Ligue 1 e solo 2 partite su 6 in Champions League.