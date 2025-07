Poveri interisti: l’Al Hilal di Inzaghi elimina il City di Guardiola: 4-3, segna anche Koulibaly

Clamoroso al Mondiale per club: l’Al Hilal di Inzaghi elimina il City di Guardiola: 4-3, segna anche Koulibaly.

Piove sul bagnato per l’Inter e l’interismo. Non solo sono stati eliminati dal Fluminense che li ha battuti 2-0 agli ottavi di finale. Non solo, Lautaro ha sparato a zero su Calhanoglu, di fatto spalleggiato da Marotta mentre Chivu spruzzava buonismo a destra e a manca; ma qualche ora dopo sono stati costretti a prendere atto che Simone Inzaghi e il suo Al Hilal hanno compiuto l’impresa di questo Mondiale per club: hanno eliminato il Manchester City di Guardiola per 4-3 ai supplementari, ha segnato anche Koulibaly.

È la notizia di questo Mondiale. È la notizia che sconvolge gli attuali equilibri del calcio. Il mondo del pallone saudita entra prepotentemente nella stanza dei bottoni del football. E lo fa grazie a Simone Inzaghi che firma quella che a oggi può essere considerata la vittoria più importante della storia del calcio saudita.

Partita vibrante, col City in vantaggio subito con Bernardo Silva. Ma la ripresa si apre col pari di Leonardi e cambia tutto. Si va ai supplementari sul 2-2 e il gol decisivo lo segna ancora Leonardo al minuto 112.

L’Al Hilal nei quarti di finale affronterà proprio il Fluminense che ha mandato a casa l’Inter. Ricordiamo che Inzaghi ha una signora squadra in cui giocano Koulibaly, Joao Cancelo, Ruben Neves, Milinkovic Savic, il portiere marocchino Bono, Renan Lodi, Malcom, l’attaccante Marcos Leonardo.

Scrive il Telegraph:

Un risultato strepitoso per il nuovo allenatore dell’Al-Hilal Simone Inzaghi, reduce dalla fuga dall’Inter dopo il 5-0 subito dal Psg nella finale di Champions League. È stato Inzaghi a guidare l’Inter anche quando hanno perso contro il City due anni prima. Stavolta ha scatenato i suoi attaccanti veloci.

Il Mondiale per club ha avuto il suo giorno di shock e non poteva esserci shock più grande dell’eliminazione del Manchester City ad opera della squadra saudita dell’Al-Hilal, una sconfitta che darà a Pep Guardiola tanti motivi di preoccupazione.