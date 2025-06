Booba contro Mbappé: «Se non lasci in pace Al-Khelaïfi, dirò cosa stai fai a Palm Beach e perché hai preso una gastro»

Negli ultimi giorni è riesplosa una polemica che, in realtà, è viva da anni: quella tra il rapper Booba, all’anagrafe Elie Yaffa, e Kylian Mbappé, stella del calcio francese. Una faida a senso unico che nel tempo è diventata una vera e propria saga mediatica, alimentata più da rancori personali che da fatti concreti. A raccontarla è So Foot.

Tutto ebbe inizio nel lontano 2016, quando un giovanissimo Mbappé, ancora agli esordi della sua carriera, si trovava alle prese con l’esame di maturità. All’epoca 17enne e già considerato un talento promettente del Monaco, il futuro campione del mondo si lasciò andare a una battuta leggera ma affettuosa: «Se supero la maturità, farò il giro del campo con Booba». Una frase detta con il sorriso, da tifoso e ammiratore. Da allora, però, qualcosa si è incrinato. Booba, ha iniziato a lanciare frecciate sempre più acide all’indirizzo del calciatore senza che quest’ultimo, pubblicamente, gli abbia mai risposto.

Uno dei primi attacchi eclatanti risale al dicembre 2022, in pieno Mondiale in Qatar. A bordo dell’autobus della Nazionale francese, i compagni di Mbappé intonano in coro “92i Veyron”, uno dei brani più iconici del rapper. Tutti partecipano tranne lui, immerso nel suo cellulare. Un gesto apparentemente insignificante, ma che per Booba diventa motivo sufficiente per accusarlo pubblicamente sui social: «Ti vediamo, Kyky, non canti, ecco perché non vinci». Il messaggio segna l’inizio di una lunga serie di provocazioni.

Il 2025 segna un nuovo capitolo della disputa. In occasione della vittoria del Psg in Champions League e del lancio della maglia ufficiale per la nuova stagione, Booba viene incaricato di realizzare una delle canzoni celebrative del club. Il risultato è “Ici c’est Paris”, un brano in collaborazione con il cantante colombiano Blessd. Ma la musica passa subito in secondo piano. Booba coglie l’occasione per colpire ancora una volta Mbappé, accusando l’attaccante di aver “tradito” il suo entourage e forse la Francia calcistica scegliendo di trasferirsi in Spagna.

Il clima già teso precipita ulteriormente pochi giorni fa, quando Mbappé presenta una denuncia formale contro il Psg per molestie morali. Un gesto forte, che scuote l’ambiente sportivo e solleva interrogativi profondi sul clima interno al club. Booba, invece di tacere, rilancia con toni sempre più aggressivi, pubblicando un nuovo messaggio velenoso rivolto direttamente al calciatore: «Se non lasci in pace Nasser (Al-Khelaïfi ndr), gli dirò cosa stai facendo a Palm Beach, con chi e perché hai preso una ‘gastro’. Gioca a calcio, segna gol e vendi maglie».

Uno sfogo che ha suscitato molte perplessità e che conferma quanto il rapper si sia ormai autoassegnato il ruolo di nemico pubblico del numero 10 francese. Mbappé, dal canto suo, continua a ignorare pubblicamente ogni provocazione, mantenendo un profilo basso e lasciando che a parlare siano i suoi risultati sul campo.