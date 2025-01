Chi è Noa Lang: esterno creativo, paragonato a Neymar, ha il grande merito di aver litigato con Ten Hag

Fu Ten Hag a cacciarlo dall’Ajax. Sa usare entrambi i piedi, è veloce, sa dribblare. Ha giocato agli Europei. A lungo fermo a causa di diagnosi sbagliate

Prima di Napoli-Juventus, Manna lo aveva detto: «Garnacho e Adeyemi ci interessano, ma non sono gli unici. Cercheremo di valutare le diverse opportunità. Non pagheremo prezzi fuori mercato, vogliamo fare il possibile per sostituire Kvara, rispetteremo i nostri parametri». De Telegraaf, quotidiano olandese, oggi svela uno degli altri a cui il Napoli è interessato. Si tratta di Noa Lang un trequartista olandese di 25 anni che agisce anche da esterno. Sa usare bene entrambi i piedi, cosa che rende Lang un giocatore imprevedibile in campo. Conta 12 presenze e due gol in Nazionale olandese con cui ha giocato ai recenti Europei.

Chi è Noa Lang

Noa Lang preferisce giocare dietro la punta, ma dalla sinistra può entrare dentro il campo per calciare. Adesso milita nel Psv e il Napoli potrebbe “strapparlo” per la modica cifra di 25 milioni di euro o poco più. Insomma un bel salto dagli 70 milioni per Garnacho o i circa 50 per Adeyemi.

È cresciuto all’Ajax dove in pochi compresero la sua cessione. Il motivo ha un nome e cognome: Erik Ten Hag.

Scrisse breakingthelines.com di lui:

Creativo, spavaldo, ha una innata a tendenza nei cambi di direzione, il suo valore calcistico è in continua crescita. Viene da chiedersi perché l’Ajax avrebbe dovuto rinunciare a un giocatore così talentuoso. Entrato in Academy a 14 anni, Lang è salito di grado e ha subito battuto diversi record. Le cose precipitarono rapidamente a causa delle crescenti tensioni tra lui e Ten Hag. Durante una partita di Coppa d’Olanda contro il Telstar FC, in cui Lang segnò al 25° minuto di gioco, all’intervallo il giovane esterno sembrò entrare in conflitto con Dusan Tadic e in seguito fu rimproverato dal suo allenatore. Da quando si è trasferito al Bruges, l’esterno si è assunto la responsabilità delle sue azioni, ma si chiede ancora come gli sia stato trattato da ten Hag.

«È chiaro che le cose non andavano bene tra me e l’allenatore. Tutti mi amavano all’Ajax, tranne una persona. Nel momento in cui ho detto che un trasferimento sarebbe stato meglio, non ero più nei piani dell’allenatore. Volevo andare in prestito ma lui era così arrabbiato che voleva vendermi. Non la dirigenza, ma l’allenatore ha ottenuto ciò che voleva. No, non gli ho più parlato e non voglio farlo. Mi sentivo a casa, ma sono stato accompagnato all’uscita. La mia partenza non è stata certamente solo colpa dell’Ajax. Ho avuto i miei momenti stupidi, non mi sono comportato bene».

Andò al Bruges in prestito con diritto di riscatto. Lì ha messo insieme 37 presenze e 17 gol tra campionato e coppe. One Football ricorda che Lang è stato il primo giocatore nell’Ajax dopo 60 anni a segnare una tripletta alla sua prima stagione in prima squadra.

A fine stagione viene riscattato dal club belga per 6 milioni di euro. In tre stagioni colleziona 125 presenze e 38 gol. Ha giocato insieme a gente come Bas Dost e Charles De Ketelaere formando pericolose partnership. Nell’estate del 2023 torna in Olanda venendo ceduto a titolo definitivo al Psv Eindhoven per circa 15 milioni di euro, acquisto record per il club.

Già ai tempi del Brugge, scrive il portale Breaking the lines, aveva attirato l’attenzione del Leeds di Marcelo Bielsa e del Siviglia di Julen Lopetegui.

Il suo agente lo paragonò a Neymar. Accostamento avvenuto dopo tanti complimenti che ricevette al termine della sfida di Champions tra Bruges e Psg.

È molto bravo palla al piede. Sa usare entrambi i piedi. Il suo, Bart Baving, disse di lui: “Ha sempre avuto questo tipo di stile di gioco. Lavora sodo, è dotato di tecnica eccellente, dribbling e visione. È tutt’altro che egoista“.

Con il Psv 21 presenze e otto gol. Un magro bottino dovuto però ad un infortunio rimediato l’anno scorso che lo ha tenuto lontano dai campi per parecchio tempo. Su Instagram il calciatore ha spiegato il perché della sua lunga assenza dai campi da gioco. Ha subito un infortunio al tendine del ginocchio. Secondo l’ala sinistra, sono state fatte “tre diagnosi sbagliate” ma non ha incolpato nessuno al Psv. Secondo Transfermarkt, l’offerta verbale da circa 25 milioni da parte del Napoli è in linea con il prezzo di mercato.

“Il Napoli ha fatto sapere verbalmente di voler fare un’offerta di oltre 25 milioni di euro per Noa Lang e l’attaccante favorevole (gioca principalmente da ala e trequartista, ndr) a giocare in Serie A, riferiscono fonti del club“. Lo scrive il De Telegraaf che poi continua:

“Il Psv per ora tiene duro, ma sia il Napoli che Lang” sperano nella buona riuscita dell’affare.

