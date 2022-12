Il Var di Argentina-Francia risponde alle critiche: «In poltrona, con birra e patatine, sembra tutto semplice» 

Intervista a Tvp Sport. «La partita è stata perfettamente arbitrata. Marciniak ha un carattere forte, è molto esigente, soprattutto con se stesso»

L’arbitro addetto al Var nella finale del Mondiale in Qatar, Tomasz Kwiatkowski, risponde alle critiche per la direzione di gara in un’intervista a Tvp Sport. La terna arbitrale è stata messa sotto accusa dai francesi, che ritengono che l’arbitro Marciniak avrebbe dovuto annullare il gol di Messi, il 3-2 ai supplementari, perché in quel momento le riserve dell’Argentina hanno invaso il campo. In realtà, non influendo in alcun modo nell’azione, l’episodio è stato giudicato del tutto irrilevante.

Il Var Kwiatkowski ha dato la sua versione, in difesa degli arbitri della finale.

«Se dovessi analizzare il numero di azioni, i gol sono stati sei, anche in fase offensiva ci sono state alcune situazioni ‘strette’ in ambito di fuorigioco. Ho avuto tre rigori, dettati molto bene da Szymon, due situazioni con un possibile cartellino rosso e una simulazione estremamente difficile di Thuram. E ricordo che a volte una simulazione equivale a un rigore».

Kwiatkowski continua:

«Quando sei seduto sul divano, bevi birra e mangi patatine, tutto sembra semplice. Oltre alle situazioni che ho menzionato, ho fatto molte altre piccole cose che hanno aiutato le decisioni dell’arbitro. Questi sono i segreti del nostro lavoro che non tutti conoscono. Szymon e i ragazzi in campo meritavano il più grande applauso. Mi è stato tutto più facile grazie a Szymon, che è stato brillante. Simon prendeva delle decisioni. Era così concentrato, preciso, meticoloso. La partita è stata perfettamente arbitrata».

Parlando ancora di Marciniak, il Var Kwiatkowski ha aggiunto:

«Szymon ha un carattere forte ed è difficile discutere con lui se è convinto di qualcosa. È molto esigente, soprattutto con se stesso».