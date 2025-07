Insigne salutato come uno dei peggiori affari nella storia della Mls: con lui e Bernardeschi, Toronto mai ai playoff

Lorenzo Insigne si è fatto conoscere anche in Canada. O meglio, nell’intero campionato nordamericano. Il Toronto gli ha detto addio e ha tirato un sospiro di sollievo. A Napoli qualcuno (per fortuna isolato) lo rivorrebbe in squadra, sappiamo che De Laurentiis ha tanti difetti ma il masochismo non rientra tra questi.

Scrive il quotidiano Libero:

A Toronto si è celebrato il giorno della liberazione dalle stelle cadenti italiane. Ieri il club canadese ha annunciato l’addio anticipato di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, chiudendo un’epoca buia: da quando i due azzurri si sono trasferiti a Toronto nel 2022, la squadra non ha mai raggiunto i playoff. E adesso la lasciano in una situazione disastrosa, al penultimo posto a Est e con il peggior attacco della Mls. Non si può dire che sia tutta colpa loro, ma le aspettative erano ben diverse. Forse eccessive? Fatto sta che ieri Insigne è stato salutato in qualità di uno dei peggiori affari nella storia della Mls. I canadesi lo hanno pagato oltre 15 milioni di dollari all’anno per giocare soltanto il 65% delle partite, con 15 gol e 10 assist in 66 presenze.

In realtà le presenze sono 76.

Bernardeschi non è andato così male, complici anche i tre anni in meno (31 contro 34) sulla carta d’identità che lo hanno aiutato a restare integro fisicamente. Anche nel suo caso però le prestazioni e i risultati non giustificano l’alto salario (6,3 milioni di dollari), che per com’è strutturato il regolamento della Mls, con il salary cap e un numero limitato di eccezioni, è parecchio limitante. Insigne e Bernardeschi insieme guadagnavano più di tutti i calciatori messi insieme di 23 squadre su 30 della Mls. Un dato assurdo, incredibile ma vero, che riassume crudelmente il flop canadese dei due azzurri.