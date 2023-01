Su Twitch: «Dopo il 2-0 uno di loro mi disse “non attaccare più, basta, per favore”. Se avessimo segnato un altro gol la Polonia sarebbe uscita».

Argentina-Polonia, Tagliafico: «Un giocatore polacco ci chiese di smettere di attaccare»

Nicolas Tagliafico, terzino sinistro nell’Argentina campione del mondo, ha svelato un retroscena accaduto nella partita contro la Polonia. Durante il match valevole per la fase a gironi di Qatar 2022, un giocatore avversario gli aveva chiesto di non attaccare più. Il motivo era evitare che la Polonia venisse eliminata dalla competizione in virtù della differenza reti. Tagliafico ha spiegato l’accaduto durante una trasmissione in diretta su Twitch:

«I polacchi hanno iniziato a perdere tempo dopo il primo gol. Dopo che abbiamo segnato il secondo ricordo che ad un certo punto uno di loro mi ha detto come meglio poteva in spagnolo “non attaccare più, basta, per favore non attaccare più”. Penso che se avessimo segnato quel gol la Polonia sarebbe uscita e sarebbe cambiato tutto. Sarebbe stato poi il Messico ad affrontare la Francia, chissà come sarebbe andata la storia».

Alla fine, la partita finì 2-0 a favore dei sudamericani, il punteggio in quella partita e il pareggio per 2-1 tra Messico e Arabia Saudita permisero ai polacchi di passare agli ottavi di finale per affrontare la Francia, dove sono stati eliminati dalla Francia. La partita contro i francesi finì 3-1 per i transalpini.

Poi l’epilogo che conosciamo: la Francia che sfida l’Argentina in finale del Mondiale in Qatar. Una finale bellissima, conclusasi ai rigori, e che ha decretato la vittoria per la nazionale di Leo Messi, che finalmente ha raggiunto il suo sogno di vincere il Mondiale, l’ultimo della sua straordinaria carriera.