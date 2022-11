Il Napoli è così perfetto che cambiare qualcosa con il mercato sarebbe un rischio (CorSport)

La squadra di Spalletti non va nemmeno sfiorata, a differenza delle inseguitrici. Modric in questo Napoli sarebbe titolare da 30 minuti

Se c’è una squadra che non dovrebbe essere toccata, sul mercato invernale, quella è il Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Il gruppo creato da Spalletti è un congegno così perfetto che modificarne anche solo una piccola parte rischierebbe di fare danni. Non è possibile migliorare questo Napoli: va già benissimo così. Persino Modric in questo Napoli non troverebbe spazio per 60 minuti, continua il quotidiano sportivo. Se il Real Madrid dovesse decidere di farne a meno, Modric nel Napoli di Spalletti sarebbe forse soltanto un titolare da 30 minuti ma non per una gara intera. Il concetto è chiaro: sono tutti indispensabili e soprattutto intercambiabili in questo Napoli messo su da De Laurentiis e Giuntoli e cementato dall’allenatore, Luciano Spalletti.

Sono le inseguitrici che invece vanno migliorate, risistemate e perfezionate, scrive il quotidiano sportivo. Sia quelle più vicine al Napoli, ovvero Milan, Juventus e Roma, sia quelle più distanti.

In linea di massima, come scritto ieri da Pedullà e oggi dallo stesso Corriere dello Sport, il Napoli non ha intenzione di andare sul mercato a gennaio. In generale il club di De Laurentiis non ha mai fatto follie nella sessione invernale di calciomercato.