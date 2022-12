L’agente di Benzema contro Deschamps: «Poteva giocare già agli ottavi»

Su Twitter: «Perché lo hai fatto tornare indietro così presto?. Ho consultato tre ortopedici: tutti mi hanno assicurato che Karim era pronto per gli ottavi».

L’agente di Karim Benzema, Karim Djaziri, ha aggiunto ulteriore benzina sul fuoco per quanto riguarda la rottura dell’attaccante con Didier Deschamps. Djaziri ha pubblicato delle prove sull’infortunio di Benzema tramite il suo profilo Twitter.

Benzema è stato mandato a casa alla vigilia del torneo dopo aver preso una botta, ma si è ipotizzato che sarebbe potuto tornare per la finale dopo aver giocato in amichevole con il Real Madrid qualche giorno prima della finale contro l’Argentina .

Tuttavia, secondo quanto riferito, ha rifiutato l’opportunità di tornare in Qatar dopo aver litigato con l’allenatore Didier Deschamps , e da lì ha deciso di ritirarsi dalla Nazionale all’indomani della finale persa dalla sua squadra.

Nella giornata di ieri l’agente di Benzema, Djaziri, ha pubblicato le prove che il giocatore poteva essere disponibile a partire dagli ottavi di finale contro l’Australia. Di seguito il tweet:

Je pose ça là mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que @Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? pic.twitter.com/wtOHhDeDVW — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 26, 2022

«Benzema poteva essere disponibile dagli ottavi dei Mondiali. Perchè lo hai fatto tornare indietro così presto?. Ho consultato tre ortopedici: tutti mi hanno assicurato che Karim avrebbe potuto essere a disposizione dagli ottavi».

Benzema, che faceva parte inizialmente dei 26 convocati da Deschamps per Qatar 2022, si era fatto male durante un allenamento con i compagni il 19 novembre, pochi giorni prima dell’esordio dei transalpini. Il dolore al quadricipite della coscia sinistra, la corsa in ospedale per gli accertamenti e infine il responso choc sul suo addio poco prima del Mondiale.